Garry Kasparov cree que Putin es un dictador que amenaza la vida en la Tierra por la invasión de Rusia a Ucrania; esto durante una entrevista para el medio alemán “Frankfurter Allgemeine”.

Garry Kasparov es conocido por ser un excampeón de ajedrez de origen ruso, además de ser un gran crítico de Putin casi desde el inicio de su mandato en Rusia.

Es por ello que Garry Kasparov considera que Putin es un dictador; pero sobretodo, uno bastante peligroso, porque tiene los recursos para acabar con la vida en la Tierra.

Sabemos que confía en poca gente, que no consulta el internet. ¿Puede alguien así tener una noción de la realidad? La dictadura de un hombre en Rusia es la amenaza más grande para la humanidad. Garry Kasparov

Si bien Garry Kasparov no lo menciona explícitamente, sin duda se está refiriendo al basto arsenal de cabezas nucleares con las que cuenta Rusia, que podrían desatar un cataclismo si son liberadas.

Garry Kasparov considera que la actitud de Putin se debe a que este se ha refugiado en una burbuja que le ha hecho perder el contacto con la realidad.

Putin están tan ensimismado, que no está consciente de la dimensión de sus actos; no confía en casi nadie y no consulta fuentes más allá de las personales; ese es el gran peligro para Garry Kasparov.

Garry Kasparov quiere que se acabe el régimen de Putin en Rusia

Junto con lo anterior, Garry Kasparov externo su sentir hacía el régimen de Putin en Rusia, esperando que la crisis por la invasión a Ucrania ponga fin a su mandato.

Además Garry Kasparov destacó la ola de solidaridad en contra de Putin tras la invasión de Rusia a Ucrania; algo que nunca se hubiera imaginado.

No obstante, Garry Kasparov también señala que es imposible predecir lo que pasará en el futuro inmediato con el gobierno de Rusia.

Garry Kasparov (@Kasparov63)

A todos los funcionarios y medios: ¡DEJEN DE LLAMAR A PUTIN ‘PRESIDENTE’! Es un dictador. Las palabras tienen poder. No merece un título democrático. A la mierda tu guía de estilo. “Dictador ruso Vladimir Putin”. Garry Kasparov

Su bien muchos se han sumado a Garry Kasparov, esperando que Putin vea el fin de su gobierno en Rusia tras 22 años en el poder; el ajedrecista afirma que es difícil predecir la “jugada final”.

Sin embargo, en un mensaje en Twitter, Garry Kasparov señalo las formas en que el régimen de Putin podría implosionar, con bloqueos tecnológicos y petroleros, además de enviar apoyo armado a Ucrania.

Asimismo, Garry Kasparov pidió a los medios de todo el mundo que dejaran de llamar a Putin “presidente”, pues no es más que un dictador y así se le debe de reconocer.

Con información de Forbes.