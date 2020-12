Un reportaje señala que la DEA y la policía catalana acreditaron contactos entre Fidel Herrera y narcos.

México.- De acuerdo con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y los Mossos d’Esquadra, policía automática de Cataluña, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, habría colaborado con el narco.

Un reportaje señala que la DEA y la policía catalana acreditaron contactos entre Fidel Herrera y narcos, así como con blanqueadores de dinero, desde que el priista llegó a Barcelona, España, donde fue cónsul de México.

El entramado criminal se tejería entre 2015 y 2017, señala la investigación The Cartel Project, que llevaron a cabo más de 25 medios de comunicación entre los que figuran The Washington Post, El País, The Guardian y Le Monde.

Según el reportaje, tras reportes confidenciales a la policía catalana, se comenzaron a recabar las pruebas en contra de Fidel Herrera por su presunta relación con el narco.

Los Mossos encontraron que el entonces cónsul mexicano combinaba su misión diplomática con "relaciones tóxicas" y poco recomendables que grabaron en un diagrama.

Por ejemplo, se acreditó la relación entre Herrera y Simón Montero Jodorovich, un famoso personaje investigado por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y tenencia ilícita de armas.

La policía de Cataluña además descubrió que Fidel Herrera tenía una cercana relación con el empresario mexicano Bernardo Domínguez Cereceres, dueño del grupo editorial Malpaso quien está bajo la lupa por blanquear fondos.

A Fidel Herrera también se le liga con el narco mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "Mono" Muñoz, un presunto enlace en Europa del cartel de los Zetas, arrestado en Madrid, España, en 2016 por lavado de dinero y narcotráfico.

Según la investigación catalana, el nexo Herrera-Mono se fraguó a través de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, detenido también en Madrid en 2016 por su conexión con los Zetas.

El diario El País señala que comenzaron a acumularse las pruebas luego de que a los Mossos d'Esquadra llegaran informes confidenciales que conectaban al político con los cárteles de la droga.

Se destaca que la policía catalanano pudo convertir los indicios contra Fidel Herrera en una causa judicializada porque no le dio tiempo.

Cabe recordar que Fidel Herrera renunció en enero de 2017 como cónsul de México en Barcelona tras un escándalo que lo relacionaba con la compra de material sanitario y medicinas falsas para tratar el cáncer cuando fue gobernador de Veracruz.

Fidel Herrera, de 71 años de edad, sufre secuelas de un derrame cerebral que le dio. Su hijo, Javier, dice que su padre está demasiado débil para responder a las preguntas.