La prensa internacional tomó con incredulidad y sorpresa que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), haya compartido una fake news en sus cuenta de redes sociales, pero no por la imagen falsa, sino por sus creencias en seres mágicos y mitológicos como los aluxes o duendes.

Varios coincidieron en cuestionar si AMLO realmente cree en seres míticos o hay una estrategia detrás por las imágenes que siguen en sus redes sociales.

Tuit AMLO falso aluxe (@lopezobrador_)

Los comentarios al respecto fueron variados luego de que el sábado 25 de febrero hiciera una gira de trabajo por Quintana Roo para acelerar los trabajos del Tren Maya y haya dicho que un ingeniero le compartió la foto de un aluxe y que todo se tornaba “místico”.

Minutos después todos en redes sociales se dieron cuenta que la imagen corresponde a una foto que se hizo viral en varias ocasiones en:

Tamaulipas

Nuevo León

Tailandia

The Washington Post dice que AMLO superó su excentricidad y fantasía

The Washington Post y su periodista Bryan Pietsch lo describieron como alguien que normalmente es “ excéntrico ”, que divaga por horas, creyente en amuletos, pero que con esto ha superado su nivel de fantasía.

“His elf tweet achieved a new level of whimsy/su tuit de duende alcanzó un nuevo nivel de fantasía” Bryan Pietsch. The Washington Post

De acuerdo con el medio, el experto en relaciones internacionales de la Universidad de Northeastern de Londres, Pablo Calderón Martínez, AMLO se superó de acuerdo con sus estándares.

“Even by AMLO standards, I think it was received as one of his most bizarre sort of interventions/Incluso para los estándares de AMLO, creo que fue recibido como una de sus intervenciones más extrañas” Pablo Calderón Martínez. Universidad Northeastern

Cuestionan a AMLO por fake news ¿estrategia para desviar atención o demencia?

Pablo Calderón Martínez, consultado por el periodista, enmarcó el hecho en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), quien dijo pudo ser un distractor un día antes de ello.

Por su parte, Benjamin Smith, profesor de historia Latinoamericana de la Universidad de Warwick, de Reino Unido, también entrevistado por el periodista Bryan Pietsch, dijo que este hecho podría ser muestra y abonar a los “rumores” de que tiene “ demencia ”.

Nota The Washington Post por aluxe de AMLO (The Wahsington Post )

Prensa internacional cuestiona creencias de pueblos originarios de AMLO

No faltaron quienes además de criticar las creencias de AMLO en amuletos también cuestionaron que hable de creencias de los pueblos originarios, como son los aluxes en la Cultura Maya.

The Guardian publicó que AMLO compartió la foto de lo que asegura es un “duende maya” en referencia al aluxe.

Lo que les sorprende es la seriedad con la que lo compartió pues dijeron “Andrés Manuel López Obrador did not seem to be joking/Andrés Manuel López Obrador no parecía estar bromeando”.

Resaltan que en diversas ocasiones, AMLO ha hecho referencia a sus creencias de culturas y creencias indigenas.

Nota The Guardian sobre AMLO (The Guardian )

Por su parte, el tabloide Daily Star de Reino Unidos lo trae en portada dice “Mexico Prez: we’ve caught an elf/Presidente de México: hemos atrapado un duende”.

No obstante, AMLO nunca dijo que se atrapó un duende sino que un ingeniero lo había captado en una fotografía.

Portada de Daily Star sobre aluxe (Daily Star )

Fox News también afirmo que no parece que el presidente AMLO estuviera bromeando cuando dijo tener un aprueba fotográfica de los aluxes.

Fox News publica nota sobre falso aluxe (Fox News )

AMLO no ha vuelto a hablar del falso aluxe pero aún está en sus redes

AMLO no ha vuelto a hablar de la noticia falsa, pero el lunes 27 de febrero, dos días después de la publicación, retomaron la foto de la escultura de Ek Balam para comentar sobre avances en los trabajos.

El presidente anunció que cada dos semanas habrán reportes de los avances del Tren Maya a fin de inaugurarlo en diciembre de 2023, como se tiene planeado.