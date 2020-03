Tras no ganar ninguna contienda Demócrata, Elizabeth Warren renuncia a campaña

En la contienda para ir contra Donald Trump, queda Bernie Sanders y Joe Biden

México.- Elizabeth Warren renuncia a la candidatura a las primarias por el partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos 2020, luego de no ganar ninguna de las contiendas contiendas, ni siquiera en Massachusetts, estado que representa en el Senado.

Al dar el anuncio, Warren dijo que aunque no alcanzó el objetivo, seguirá luchando y agradeció a su equipo por el trabajo.

“"Hoy suspenderé nuestra campaña para presidente. Puede que no esté en la carrera por la presidencia en 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado. Y nuestro lugar en esta lucha no ha terminado”. Elizabeth Warren. Senadora por Massachusetts y exaspirante a la candidatura por el partido Demócrata

Tras la salida de Warren, del lado demócrata sólo queda Bernie Sanders y Joe Biden para luchar por la presidencia contra Donald Trump. Aunque aún queda la legisladora de Hawaii, Tulsi Gabbard, sólo ha obtenido un delegado.

Como es su costumbre, Trump se burló en Twitter, la llamó “Pocahontas” y como no iba a lograr nada, dijo que tenía que haber renunciado hace tres días.

Está analizando si unirse a Sanders y Biden

Warren no quiso pronunciarse sobre si apoyará a alguno de sus dos compañeros, Bernie Sanders o Joe Biden, pero no descartó la posibilidad más adelante.

“Hoy no. Respiremos hondo y demos un poco de tiempo a eso. No tenemos que decidir en este momento”. Elizabeth Warren. Senadora por Massachusetts y exaspirante a la candidatura por el partido Demócrata

La senadora está analizando quién de ambos defendería mejor sus propuestas, aseguró una persona cercana a las deliberaciones.

Aunque Warren tuvo en 2019 apoyó por parte de simpatizantes en Nueva York, Washington y Minnesota por su mensaje de un “cambio estructural”, sin embargo, este año no logró afianzar el apoyo y varios se inclinaron hacia Sanders.

Con información de AP y AFP