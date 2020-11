Funcionarios citados por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura acusaron que las eleciones presidenciales fueron las más seguras.

México.- La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura aseguró en un comunicado, citando a funcionarios estatales y federales de Estados Unidos, que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de ese país.

En el comunicado se refiere que los funcionarios y las compañías de tecnología electoral a cargo de las elecciones presidenciales coincidieron en la seguridad de los comicios, argumentando que no hay evidencia de que algún sistema de votación borrara o perdiera votos, alterara boletas o arriesgara el proceso de alguna forma.

El comunicado está firmado por presidentes de la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales y de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, las cuales dirigen comicios a nivel estatal. También firma la comisión ejecutiva del consejo coordinador de la industria y el gobierno que incluye a los proveedores del equipo para las elecciones.

Dicho mensaje se da en el contexto polémico por el resultado de las elecciones presidenciales. Donald Trump, actual presidente, ha acusado en reiteradas ocasiones que los comicios fueron fraudulentos, y dijo que actuaría legalmente para revertir el proceso.

Con esto el republicano no ha concedido la derrota proyectada por AP y The New York Times. Los medios referidos dan una victoria a Joe Biden con más de 280 votos electorales de los 270 necesarios, frente a los 214 de Donald Trump.

Esto ha derivado en una división mediática. Algunos republicanos respaldan a Donald Trump, mientras que otros ya han barajado la posibilidad de conceder las elecciones a los demócratas.

Hasta el momento Donald Trump no ha ofrecido pruebas contundentes que revelen que en efecto hubo un fraude electoral. El mandatario ha estado activo en Twitter compartiendo contenido engañoso, que ha sido calificado como tal por Twitter, a manera de evidencia de un posible manejo irregular de los comicios, para favorecer a Joe Biden, candidato demócrata