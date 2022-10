En noviembre de este 2022 son las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero, ¿cuándo son y qué se elige?

Estos comicios se celebran cada dos años o a la mitad de cada mandato presidencial , en los que se define el curso del país, pues en estos se redefine el control de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso.

Estas elecciones intermedias son consideradas un tipo de referendo presidencial, en este caso para el mandato de Joe Biden, quien cuenta con una aprobación de abajo de 50%, por ahora.

¿Cuándo son las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Las próximas elecciones 2022 en Estados Unidos se celebrarán el martes 8 de noviembre, estas elecciones suelen ser los días martes, y se tiene previsto que las casillas para que los ciudadanos estadounidenses salgan a votar estén abiertas desde las 7 de la mañana.

En las que según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 71 por ciento de los estadounidenses piensa que a partir de ellas se decidirá el futuro del país.

Además de considerar el contexto actual en el que se desarrolla Estados Unidos, ya que son varios temas en su agenda que podrían considerarse para la decisión de los votantes para optar por un partido diferente como:

Alta Inflación

Guerra Rusia Ucrania

Pandemia de Covid-19

Aborto

Migración

Crisis por opioides

Prohibición o no de las armas de fuego

Intentos de un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

¿Qué se elige en las elecciones intermedias 2022 en Estados Unidos?

Para estas elecciones intermedias 2022 en Estados Unidos lo que se elige son:

36 gobernadores

Vicegobernadores

34 senadores, quienes estarán por seis años iniciando su mandato desde enero de 2023 y lo terminarán hasta 2029

435 vacantes en la Cámara de Representantes

Fiscal general

Secretario de Estado

Jueces

Ediles locales

Tesoreros

Controladores

Sobre estos comicios de la elección de gobernadores, esta podría decidir parte del futuro de los estadounidenses pues a partir de esto, se comienza a pensar en las elecciones 2024, donde también se disputa la presidencia de Estados Unidos

¿En qué estados se va a elegir gobernador en Estados Unidos?

Para estas elecciones del 8 de noviembre de 2022 en Estados Unidos se van a elegir a 36 gobernadores, estos son los estados en los que se hará este cambio de mandatario:

Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Florida Georgia Hawái Idaho Illinois Iowa Kansas Maine Maryland Massachusetts Míchigan Minnesota Nebraska Nevada Nuevo Hampshire Nuevo México Nueva York Ohio Oklahoma Oregón Pensilvania Rhode Island Carolina del Sur Dakota del Sur Tennessee Texas Vermont Wisconsin Wyoming