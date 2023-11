El agua del Río Nilo de África se pintó de rojo y en redes sociales ya han esparcido las imágenes que exhiben al arroyo, haciendo alusión al pasaje de La Biblia que habla sobre ese fenómeno.

Y es que, según las santas escrituras de La Biblia, el Río Nilo ya se había teñido de rojo hace cientos de años atrás, como una forma de castigos para los egipcios.

Ante está situación, y las escrituras del santo testamento, las y los cibernautas han mostrado su preocupación por el cambio de color de las aguas del Río Nilo, y han asegurado que se trata de un castigo para la población.

Sin embargo, el que el Río Nilo se haya teñido de rojo tiene una explicación científica que ha sido puntualizada por algunos expertos, quienes piden a la población no alertarse.

Por ello, a continuación te contamos cuál es la explicación que da La Biblia al Río Nilo rojo y la que la comunidad científica ha otorgado a este fenómeno.

El pasaje de La Biblia relata que ante la negativa del Faraón de liberar a los esclavos hebreos, el Dios señalado da como castigo el que las aguas del Río Nilo se conviertan en sangre.

“Jehovah, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: ‘Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.’ Pero he Aquí que hasta ahora no has querido escuchar.

Así ha dicho Jehovah: ‘En esto Conocerás que yo soy Jehovah’; he Aquí, con la vara que tengo en mi mano golpearé las aguas del Nilo, y éstas se Convertirán en sangre.”

La Biblia