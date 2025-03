Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, enfrentan una pelea tras la confirmación de los aranceles de Estados Unidos.

A unas horas de haber entrado en vigor los aranceles de Estados Unidos a Canadá, Justin Trudeau ofreció una conferencia de prensa en la que fijó la postura de su país frente a los gravámenes de Donald Trump.

Trudeau instó a Trump a no desistir de su guerra comercial.

Donald Trump vs. Justin Trudeau: Esto se dijeron tras la imposición de aranceles

Justin Trudeau acusó que el presidente Donald Trump busca socavar la economía de Canadá para luego insistir en la anexión de su país a Estados Unidos.

Trudeau consideró como “completamente injustificado” que el presidente estadounidense está usando como pretexto el ingreso de fentanilo a su país por las fronteras con Canadá y México.

Frente a las cámaras, Trudeau se dirigió directamente a Donald Trump y dijo: “No suelo estar de acuerdo con el Wall Street Journal, pero, Donald, ellos señalan que, aunque eres un tipo muy inteligente, esto es una tontería”.

Como respuesta a las declaraciones del primer ministro, Donald Trump se refirió a Trudeau como “gobernador de Canadá” y aseguró que si su país responde con un arancel, Estados Unidos responderá con otro gravamen similar.

“¡Por favor explíquele al Gobernador Trudeau, de Canadá, que cuando él impone un arancel de represalia a los EE.UU., nuestro arancel recíproco aumentará inmediatamente una cantidad similar!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El gobierno de Canadá adelantó que impondrá una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al tratado de libre comercio con EEUU y México (T-MEC) para impugnar los aranceles de Donald Trump.

Donald Trump acusa a Justin Trudeau de no permitir hacer negocios a Bancos de Estados Unidos en Canadá

En otra publicación de su cuenta de Truth Social, Donald Trump reclamó una vez más que Justin Trudeau no ha permitido que bancos de Estados Unidos hagan negocios en Canadá.

En este sentido, criticó que en contraste, Estados Unidos está “ inundado” de bancos canadienses , lo que consideró injusto.

“Canadá no permite que los bancos estadounidenses hagan negocios en Canadá, pero sus bancos inundan el mercado estadounidense. Oh, eso me parece justo, ¿verdad?“, sostuvo el mandatario estadounidense.

Ello a pesar de que en la actualidad, 16 bancos estadounidenses operan en Canadá.

Con la medida ordenada por Estados Unidos, los productos importados desde Canadá y México a Estados Unidos tendrán aranceles del 25 por ciento.