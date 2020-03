Donald Trump responde si tiene coronavirus

El mandatario estadounidense asistió a una reunión donde estuvo presente un funcionario brasileño que dio positivo

Durante el pasado fin de semana el jefe de la Secretaría Especial de Comunicaciones de Brasil, Fabio Wajngarten, asistió a una cena en Florida con el presidente Donald Trump. Luego de someterse a las pruebas, el funcionario brasileño dio positivo por coronavirus.

Fuentes oficiales confirmaron la noticia y aparecieron sospechas de un posible contagio Donald Trump. Los rumores se hicieron más fuertes cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se encuentra en observación médica, se reunió con el el mandatario de Estados Unidos.

Esta es la foto de Trump con Wajngarten, el secretario de comunicación del gobierno de Jair Bolsonaro que tiene Coronavirus. El Jefe de Estado de Brasil se está sometiendo a pruebas tras la confirmación de que su funcionario tiene Covid-19. pic.twitter.com/bKaPaeHCcA — Juan Manuel Karg (@jmkarg) March 12, 2020

Sin embargo, el presidente norteamericano se encargó de despejar todas las dudas y aseguró no tener ningún tipo de síntoma . Esto sucedió durante la rueda de prensa celebrada este viernes para declaras el estado de emergencia en el país para enfrentar la crisis por el Covid-19.

“No tengo ninguno de los síntomas. Tenemos un médico de la Casa Blanca, debo decir que muchos médicos de la Casa Blanca. Les hice la pregunta y me dijeron que no tenía síntomas”, declaró el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes la emergencia nacional por el brote de coronavirus en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Blanca.

Aseguró que destinará 50 mil millones a los estados y municipios. pic.twitter.com/1Pm6xXTzBt — Ecopolidatos (@ecopolidatos) March 13, 2020