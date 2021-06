Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que no escapa de la polémica, se lanzó en contra de China por “los problemas que le ha causado al mundo” en el último año.

Durante la convención anual estatal del Partido Republicano en Carolina del Norte, Donald Trump propuso que los países cobren a China los daños provocados por la pandemia.

Además, el exmandatario remarcó su postura acerca del origen del Covid-19 ; el cual, según él, apunta a una creación de laboratorio .

Donald Trump pide que China pague miles de millones de pesos como ‘indemnización’

Donald Trump aprovechó su participación mediática para arremeter -una vez más- en contra el gobierno de China y sus “turbias” acciones con respecto a la pandemia.

En este sentido, declaró que no deben “aligerarse” las demandas en contra de China por el “daño que ha causado la pandemia”.

Asimismo, propuso que más países se unan para pedir a China un pago de miles de millones de pesos como ‘indemnización’.

“Todas las naciones deberían trabajar juntas para presentar a China una factura por un mínimo de 10 billones de dólares para compensar el daño que ha causado. Todos deberíamos declarar con una voz unificada que China debe pagar.” Donald Trump

Finalmente, el republicano acusó de “incompetente” a Anthony Fauci , director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Toda vez que sus decisiones sobre el manejo la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, han sido “un circo de la televisión”, consideró Trump.

“Le gusta la televisión más que a cualquier político en esta sala. Se ha equivocado en casi todos los temas y se equivocó con Wuhan y con el laboratorio también.” Donald Trump

Facebook le suspende cuenta a Donald Trump por dos años

El pasado viernes 4 de junio, Facebook anunció que suspendería la cuenta de Donald Trump por dos años.

De acuerdo con la red social, la suspensión a Donald Trump es el máximo castigo que otorga su plataforma ante las violaciones al orden público y discursos de odio , durante el asalto al Capitolio.

De acuerdo con el comunicado de Facebook, la cuenta de Donald Trump inició su suspensión desde el día 7 de enero de este año.

La compañía de Mark Zuckerberg espera que con esta decisión, se envíe un potente mensaje a los usuarios acerca de la importancia de no cometer “infracciones tan graves en el futuro”.

No obstante, parece que Donald Trump mantiene su resentimiento en contra de Facebook.

“Puede que me permitan volver dentro de dos años. Pero no me interesa demasiado”, apuntó el expresidente.

Con información de RT