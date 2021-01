Donald Trump fue exhibido en una llamada con el secretario de Estado de Georgia exigiendo que se encontraran votos suficientes para ganar esa elección

México.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, "encontrar" más de 11 mil 780 votos de la elección presidencial del pasado 3 de noviembre para revertir el resultado de dicho proceso, e imponer la derrota de Joe Biden en ese estado.

El diario The Washington Post difundió el audio de una llamada sostenida entre Trump y Raffensperger este fin de semana en donde el todavía presidente de EU pide al funcionario de Georgia que "encuentre" los votos necesarios para revertir el resultado oficial a favor de Biden. Según Trump, él ganó la elección en Georgia y "no es justo" que esa supuesta tendencia no se vea reflejada en los resultados oficiales.

Funcionario de Georgia respondió a Trump que sus datos son incorrectos

En su respuesta, el secretario de Estado de Georgia, donde la elección presidencial se definió por 11 mil 779 votos a favor de Biden, aclara a Trump que los datos que posee sobre un supuesto resultado favorable son "incorrectos" y que no existen elementos para votos que no formen para ya del registro oficial.

Trump advierte que el pueblo de Georgia y de Estados Unidos está furioso por el triunfo de Biden, e insiste en que Raffensperger le presente algún tipo de solución a su solicitud. La llamada ha desatado fuerte polémica en redes sociales debido a que la transición presidencial de Trump a Biden está a unos días de concluir y aún existen esfuerzos por tratar de manipular el resultado.

"El pueblo de Georgia está enojado. El país está enojado y no hay nada malo en decir que recalcularon (...) Sabes lo que hicieron y no lo estás reportando, eso es una ofensa criminal y no puedes dejar que pase (...) Sólo quiero encontrar 11 mil 780 votos, que es menos de lo que tenemos" Donald Trump

Un grupo de once senadores republicanos anunció que se opondrá a la certificación que el Congreso debe hacer del resultado de las elecciones en Estados Unidos, una decisión que podría retrasar la confirmación de la victoria de Joe Biden, aunque no impedirla.

Hasta ahora, solo un senador, Josh Hawley, había manifestado su intención de cuestionar formalmente el triunfo del demócrata el miércoles, un acto inusual que amenaza con exponer las tensiones dentro del Partido Republicano.