El juicio en contra de Donald Trump por falsificación de documentos fue pospuesto por un juez federal, quien resaltó que habrá sentencia hasta después de las elecciones Estados Unidos 2024 de noviembre próximo, en las que se enfrenta contra Kamala Harris.

De acuerdo con el equipo del candidato republicano a la presidencia, la decisión del juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Juan M. Merchan, representa una victoria.

Cabe señalar que lo único que hace falta en este juicio es la emisión de la sentencia, pues ya fue declarado culpable de 23 cargos de falsificación de documentos, así como de silenciar a Stormy Daniels con el fin de obtener el triunfo en las elecciones de 2017.

En comparecencia de prensa desde la Torre Trump, el candidato volvió a repetir que el sistema judicial está “amañado”, que en los casos que le afectan están teñidos de una clara “injerencia política” y que el hecho de que lo juzguen en Nueva York, una ciudad claramente “contraria a los republicanos” es un ejemplo claro de cómo la política contamina la justicia en la Gran Manzana.

Juez da “ventaja” a Donald Trump y pospone sentencia hasta después de Elecciones Estados Unidos 2024

El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Juan M. Merchan, informó su dedición de retrasar la sentencia del juicio penal contra el expresidente y candidato presidencial, Donald Trump.

De acuerdo con el juez Merchan, la sentencia se dará hasta el 26 de noviembre, es decir, después de las elecciones Estados Unidos 2024.

Fue en mayo pasado cuando un jurado popular dictaminó en un veredicto que Donald Trump es culpable de 23 casos de falsificar documentos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con la que había tenido una relación extramarital.

Esto representa un triunfo para el equipo legal del candidato presidencial republicano, que había intentado por todos los medios posponer esa sentenci a, que estaba originalmente agendada para el 18 de septiembre.

De acuerdo con la defensa, la sentencia representa una “clara interferencia electoral” ante las elecciones Estados Unidos 2024 del 5 de noviembre, donde Trump se enfrenta a la candidata demócrata Kamala Harris.

Merchan tomó esta decisión tras la petición del equipo legal Trump, que había pedido retrasar la sentencia hasta después de las elecciones, ya no solo por las consecuencias políticas que podría tener para su carrera a la Casa Blanca, sino también para tener más tiempo para impugnar su condena

Por su parte, la Fiscalía de Nueva York no había puesto impedimentos a un breve aplazamiento de la sentencia en el caso donde Donald Trump enfrenta hasta cuatro años de prisión.

Sin embargo, expertos señalan que es probable que el juez Merchan opte por una sentencia más corta, o tal vez libertad condicional o de visitas periódicas a una corte.

Rechazan trasladar caso de Donald Trump a corte federal

Por otra parte, a principios de septiembre el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición del expresidente para trasladar a un tribunal federal su caso penal por los pagos irregulares a la exactriz porno.

El juez rechazó el argumento de la defensa de Trump de que la decisión del Tribunal Supremo sobre su inmunidad presidencial es aplicable al caso, y dijo que no le compete tratar las denuncias de sesgo y conflicto de intereses contra el juez Juan Merchan.