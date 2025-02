Donald Trump, presidente de Estados Unidos, inició con los despidos masivos tras anunciar recortes en los departamentos del gobierno; te decimos quiénes son las primeras víctimas.

Hace unos días, Donald Trump firmó un decreto que le daba más poder a Elon Musk, quien está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Con este decreto la DOGE tendrá la facultad de revisar y analizar todos los departamentos e instituciones federales para realizar recortes; estas son las primeras víctimas.

Donald Trump le da más poder a Elon Musk con nuevo decreto. (Alex Brandon / AP)

Estas son las primeras víctimas de los despidos masivos en el gobierno de Donald Trump

En las últimas 48 horas han comenzado los despidos masivos en la administración de Donald Trump, luego de que se firmara el decreto para revisar el funcionamiento y estructura de todos los departamentos del gobierno.

Con la firma de este decreto se busca realizar un recorte en los cargos del gobierno a partir del análisis profundo de los gastos de cada dapartamento; esta iniciativa ya ha cobrado sus primeras vícitimas.

Las primeras víctimas de los recortes masivos en el gobierno de Donald Trump son los trabajadores que fueron recientemente contratados y que aún se encontraban en periodo de prueba.

Entre las primeras áreas que han sufrido despidos masivos se encuentran:

Departamento de Educación

Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)

Administración de Servicios Generales (GSA)

Este es el mensaje que recibieron las primeras víctimas de los despidos masivos en el gobierno de Donald Trump

De acuerdo con la información, los trabajadores recibieron una carta de despido vía correo electrónico; los mensajes enviados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) decían:

“La agencia considera que usted no es apto para continuar trabajando porque su capacidad, conocimientos y habilidades no se ajustan a las necesidades actuales y su desempeño no ha sido adecuado para justificar un empleo en la agencia”.

Por lo menos a 45 personas de la SBA fue enviado este mensaje como parte de los despidos masivos; asimismo, 160 empleados del Departamento de Educación y 100 de la GSA recibieron correos parecidos.

Elon Musk, quien encabeza la revisión de los departamentos del gobierno para los despidos masivos, aseguró que todas las acciones que realizará serán totalmente públicas y con ellas intentarán reducir la burocracia federal.