Donald Trump se acaba de convertir en el primer ex presidente de Estados Unidos en ser inculpado por un delito federal; un hecho histórico.

Cabe recordar que Donald Trump enfrenta un juicio en Estados Unidos porque es acusado de 34 cargos por falsificación de registros comerciales vinculados a la actriz Stormy Daniels.

Sin embargo, el ex presidente fue inculpado por otro delito federal: es acusado de siete cargos por manejo de documentos clasificados; esto luego de que Donald Trump dejó la Casa Blanca.

Donald Trump es inculpado y acusa a la administración de Joe Biden de corrupta

El Jurado inculpó a Donald Trump por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca cuando éste dejó la presidencia en enero de 2021; un hecho que está prohibido.

Ahora deberá comparecer por este caso el próximo 13 de junio ante la Corte Federal de Miami, Florida.

Fue el mismo ex presidente quien informó de la resolución del Gran Jurado a través de su red social, Truth Social, y tachó de “corrupta” a la administración de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos.

“La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido inculpado, aparentemente por la Farsa de las Cajas”, escribió Donald Trump.

Además agregó que el presidente Joe Biden posee 1850 cajas en la Universidad de Delaware, otras en Chinatown, en Washington D.C., en la Universidad de Pennsylvania así como otros documentos en el garage de su Corvette.

Donald Trump (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Donald Trump se declara inocente y dice que Estados Unidos está en declive

Tras expresar lo anterior en sus redes sociales, el ex presidente Donald Trump también grabó un video para condenar que Estados Unidos va en declive.

Señaló que no puede creer que un ex presidente que obtuvo más votos que cualquier otro esté siendo perseguido y acusado falsamente por el gobierno de Joe Biden.

Donald Trump aseguró que es inocente y que estas acusaciones son únicamente porque el también candidato a la presidencia está nuevamente liderando en las encuestas.

“Sólo quiero decir que soy un hombre inocente, no he hecho nada malo y lucharemos por esto igual que lo hemos hecho durante siete años”, dijo el ex presidente de Estados Unidos.

“La forma en la que nos van a detener es mediante el uso de lo que se llama guerra. Esto es la guerra por la ley y no podemos permitirlo. Nuestro país se va al infierno y vienen por Donald Trump”. Donald Trump