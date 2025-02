En medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad hoy 14 de febrero, el gobierno de Estados Unidos compartió por medio de redes sociales un fuerte mensaje anti inmigrante.

Se trató de un tuit que La Casa Blanca compartió en pleno Día de San Valentín, con el cual en tono “humorístico” se reforzó el discurso anti migrantes del gobierno de Donald Trump.

Pero, ¿cuál fue el fuerte mensaje anti migrantes que Estados Unidos lanzó durante el festejo este 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad? Te contamos los detalles de la publicación.

Migrantes deportados de Estados Unidos (Casa Blanca)

Día del Amor y la Amistad: Estados Unidos lanzó fuerte mensaje anti migrantes con un “chiste”

El gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump, difundió en redes sociales un fuerte mensaje anti migrantes en medio de los festejos por el Día del Amor y la Amistad.

En el tuit compartido en la cuenta de X de La Casa Blanca, se muestra una “postal” por el Día de San Valentín en el que se pueden observar los rostros de Donald Trump y Tom Homan.

En lo que ha sido interpretado como un fallido tono “humorístico”, en la imagen se incluye un “poema” en el que se advierte que las personas que ingresen de forma ilegal al país, serán deportadas.

Lo anterior debido a que en la “postal” del Día del Amor y la Amistad del gobierno de Estados Unidos, se menciona esta frase: "Las rosas son rojas, las violetas azules, ven aquí ilegalmente y te deportaremos“.

Cabe destacar que el “poema” que en realidad es un fuerte mensaje anti migrantes, tiene sentido rítmico en inglés, pues es “roses are red, violets are blue, come here illegally, and we’ll deport you”.

Debido a lo anterior, así como por la fecha en la que se publicó, el mensaje del gobierno de Estados Unidos ha recibido críticas de diversos sectores, aunque otros han apoyado el contenido del tuit.

El fuerte mensaje anti inmigrante de Estados Unidos (@WhiteHouse / X)

Día del Amor y la Amistad: Embajada de Estados Unidos en México también compartió fuerte mensaje anti migrantes

En contraste con la postura que la Embajada de Estados Unidos en México sostuvo mientras fue dirigida por Ken Salazar, el organismo replicó el fuerte mensaje anti migrantes de La Casa Blanca.

Así ocurrido debido a que en la cuenta de X de la embajada estadounidense en México, retuiteó la polémica “postal” por el Día del Amor y la Amistad que compartió La Casa Blanca.

Incluso, siguiendo el tono de “humor” fallido de la publicación original, el organismo diplomático en México destacó que “el amor no conoce fronteras…pero Estados Unidos sí.

Embajada de Estados Unidos en México replicó fuerte mensaje anti inmigrantes (@USEmbassyMEX / X)

Cabe destacar que bajo el gobierno de Joe Biden, la embajada de Estados Unidos en México nunca hizo eco a mensajes contra la migración y por el contrario, mantuvo una posición de colaboración.