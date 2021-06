El derrumbe en Miami deja otra triste imagen, la de una madre que sacó a su hija de entre los escormbros, a pesar de tener la pelvis rota.

La madre y su hija cayeron desde un noveno piso durante el derrumbe de un edificio ubicado en Miami, Estados Unidos, el pasado 23 de junio.

Como consecuencia del derrumbe en Miami, la madre sufrió una fractura en su pelvis , pero logró salir por sí misma y encontrar la fuerza para sacar a su hija.

Tanto la adolescente de 16 años como su madre han sido hospitalizadas, pero el padre de familia, Edgar, sigue entre los escombros del derrumbe en Miami.

En tanto, una amiga de la familia pidió oraciones para la madre y su hija, así como para todas las víctimas del derrumbe del Champlain Towers en Miami.

Un niño de 15 años fue rescatado de entre los escombros del derrumbe en Miami, se trata de Jonah Handler , cuya madre murió durante el colapso.

El residente Nicholas Balboa narró que tras el derrumbe en Miami, escuchó al menor gritar mientras paseaba a su perro , por lo que pidió desesperadamente ayuda.

“Me decía: ‘Por favor, no me dejes, no me dejes, no me dejes’”

Nicholas Balboa, vecino.