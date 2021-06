Daniel Ortega asegura que opositores han atentado contra Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que no liberará a los opositores porque son criminales que han atentado en contra del país.

De acuerdo con el mandatario, no se están juzgando a políticos o candidatos, sino a c riminales que intentan un golpe de Estado con en abril 18 de 2018 pasado.

“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, si aquí no hay candidatos inscritos, so ni siquiera tenían un candidato único”

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua