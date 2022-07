La ciudad de Dallas, Texas, decidió copiar la estrategia de mochilas transparentes en las escuelas de Monterrey, Nuevo León, para evitar los tiroteos en planteles escolares.

Tras el tiroteo en la escuela Uvalde, padres de familia impulsaron una iniciativa de medidas de seguridad en las escuelas que incluye que los estudiantes de secundaria y preparatoria lleven mochilas transparentes.

Por ello, el distrito escolar de Dallas anunció la obligatoriedad del uso de mochilas transparentes o de malla para ir a la escuela.

Mochilas transparentes contra tiroteos en escuelas, estrategia que Dallas copió a Monterrey

Dallas se unió a otros distritos de Texas en implementar las mochilas transparentes como medida contra los tiroteos en escuelas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el uso de las mochilas como medio para revisar que no se ingresen armas a los planteles educativos no es nueva.

Esta estrategia se ha i mplementado en Monterrey desde 2018 por un tiroteo que dejó 2 muertos y 5 heridos y que ha sido replicada en Matamoros y otras ciudades con el programa “Mochila Segura” para evitar ataques dentro de las escuelas.

Con los más de 300 tiroteos ocurridos en Estados Unidos, el distrito de Dallas instauró su versión de “Mochila Segura” como un esfuerzo de mantener la seguridad en las escuelas.

Esta norma será aplicada a partir del próximo ciclo escolar, 2022-2023 desde los estudiantes de sexto y hasta el duodécimo grado.

Estos son los requisitos para las mochilas transparentes en Dallas

De acuerdo con las autoridades del distrito educativo de Dallas, los estudiantes deberán llevar una mochila transparente o de malla a las escuelas.

Sin embargo, podrán cargar con una mochila o bolsa que no lo sea, siempre y cuando no exceda las medidas de 5.5 por 8.5 pulgadas para artículos personales como

Dinero

Celulares

Productos de higiene personal

Sin embargo, otro tipo de mochilas o bolsas ya no serán permitidas para su ingreso en las escuelas.

Cabe señalar que desde el inicio del 2022 se han registrado 308 tiroteos en Estados Unidos, de acuerdo con el Archivo de la Violencia Armada.