La cuenta de Instagram del Papa continúa dando like a distintas modelos; esta vez fue Margot Foxx

La cuenta de Instagram del papa Francisco le ha dado like a la foto de la modelo Margot Foxx, quien compartió una captura en Twitter a manera de evidencia: " Al papa le gustó mi foto, ¿qué significa? ¿que me iré al cielo? ", escribió la joven.

El nuevo "me gusta" se da después de que la modelo brasileña Natalia Garibotto también denunciara a través del mismo medio un "like" de la cuenta de Instagram de Francisco y, a manera de burla escribiera: "Al menos me voy al cielo".

El más reciente corazón está colocado en una foto donde la modelo XXX con gran popularidad en OnlyFans aparece en traje de baño hecho de cuero. Hasta el momento, la imagen cuenta con más de 2 mil 500 likes en Instagram y 350 mil en Twitter.

Al respecto, el Vaticano comentó desde lo ocurrido con Natalia Garibotto que desconoce al responsable de haber dado like a la fotografía, pues un grupo de personas maneja las redes del Pontífice, aunque también duda de que alguna de ellas lo haya hecho. En consecuencia, anunciaron una investigación al respecto aunque hasta ahora sigue desconociéndose qué fue lo que pasó.

El primer like de la cuenta del Papa Francisco a una modelo



La modelo brasileña Natalia Garibotto subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa mientras guarda unos libros en un casillero; ella viste un top, una minifalda y un liguero con tanga . La imagen recibió miles de "likes" (me gusta), entre ellos el del papa Francisco.

"Mi mamá puede odiar mis fotos de mi trasero, pero el papa está haciendo doble 'tapping'", bromeó la modelo. De acuerdo con indagaciones de los internautas, ambas fotos en las que la cuenta de Instagram del Sumo Pontífice dio like fueron publicadas el pasado 5 de octubre, aunque después de la polémica estos corazones desaparecieron.