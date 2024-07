Pestati dal branco perché si tenevano mano nella mano. Calci, pugni, cinghiate. In quattro si sono accaniti contro una coppia gay, a Roma.



La violenza ripresa in un video che le vittime hanno deciso di diffondere per cercare di riconoscere gli aggressori.



Italia 2024. #omofobia pic.twitter.com/AXJ0PFsr1q