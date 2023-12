La Corte Suprema de Colorado resolvió el martes 19 de diciembre para sacar a Donald Trump de la boleta presidencial de las elecciones 2024.

De acuerdo con este fallo, Donald Trump no puede participar en las primarias electorales de Colorado en 2024 por estar “descalificado” para asumir la presidencia de Estados Unidos.

Esto pese a que Donald Trump sigue como un fuerte precandidato del partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y poder reelegirse, tras su fallido intento de 2020, cuando su contrincante Joe Biden ganó.

Corte Suprema de Colorado descalifica a Donald Trump de la boleta presidencial de las elecciones 2024

La mayoría del tribunal de Colorado sostiene que Donald Trump “está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la décimocuarta enmienda de la Constitución”,

“Porque está descalificado, sería un acto erróneo bajo el código electoral del estado de Colorado que aparezca como candidato en la boleta de las primarias presidenciales”, agrega la Suprema Corte de Colorado.

En su fallo, la Corte Suprema subrayó que no llegó a su decisión “de forma ligera”.

“Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos ante nosotros. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favor, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar”. Corte Suprema de Colorado

Esta Corte marca a la 14a enmienda de la Constitución de Estados Unidos como parte de su fallo porque prohíbe a estadounidenses de competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna.

La decisión de la Suprema Corte de Colorado deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del grupo no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics (CREW).

Esta demanda argumenta que Donald Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios.

De acuerdo con medios estadounidenses, Sarah Wallace, jueza de Denver, falló previamente que Donald Trump participó en una insurrección pero que podía competir porque la sección tercera de la enmienda no se aplica a quienes disputan la presidencia.

Pero los electores, con el apoyo de CREW, apelaron, lo que derivó en la respuesta de la Corte Suprema de Colorado.

Colorado, ha votado en las últimas cuatro presidenciales por los candidatos del Partido Demócrata, debe realizar sus primarias el 5 de marzo, en el llamado Supermartes, cuando unos 15 estados prácticamente sellan las nominaciones de sus partidos.

Una apelación podría garantizar que el nombre de Donald Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto.

El fallo de la Suprema Corte de Colorado podría repercutir en otros estados, con casos similares ya descartados en Minnesota y Michigan.

California tampoco quiere a Donald Trump en la boleta presidencial de las elecciones 2024

Por su parte, Eleni Kounalakis, vicegobernadora de California, pide también eliminar a Donald Trump de la boleta electoral 2024 en el estado.

A través de una carta dirigida a Shirley N. Weber, secretario de Gobierno de California, ha solicitado remover a Donald Trump de la boleta electoral al considerarlo como “inelegible” y una persona que cometió “insurrección”, también por los hechos del Capitolio en enero de 2021.

Agregó que el tiempo es esencial para esta determinación, debido a que el próximo 28 de diciembre tendrán su elección primaria en el estado.

🚨#AlertaADN



La vicegobernadora de #California, Eleni Kounalakis pide eliminar al republicano Donald Trump de la boleta electoral 2024 en el estado pic.twitter.com/f3fbJThiQT — adn40 (@adn40) December 20, 2023

Se espera que Donald Trump sea juzgado en Washington en marzo de 2024 al ser acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, donde ganó Joe Biden.

Cabe recordar que el republicano fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.