El nombre de Carolina Herrera es reconocido a nivel internacional debido a que la diseñadora de modas de origen venezolano, logró conformar un importante y próspero emporio.

No obstante, la mujer que ya es una gigante en la industria de la moda, sufrió una derrota en el campo legal ante la Carolina Herrera peruana, con quien tuvo una importante batalla.

Carolina Herrera, la reconocida diseñadora de modas (Joshua Lott / AFP)

Luego de una importante batalla legal que se extendió por 3 años, Carolina Herrera peruana consiguió vencer a la reconocida diseñadora de modas del mismo nombre.

De acuerdo con lo indicado por medios locales, fue durante el 2021 que la poderosa casa de modas Carolina Herrera Ltd. interpuso una demanda en contra de la mujer peruana.

Al respecto, la información indica que la compañía que fundó la reconocida diseñadora de modas venezolana en 1981, demandó a la empresaria peruana por el uso de su nombre.

Lo anterior debido a que el hijo de Carolina Herrera peruana realizó las gestiones necesarias para registrar a nombre de su madre, la marca “La Jabonera by María Herrera”.

Al advertir que la nueva marca comercializa productos similares a los suyos, Carolina Herrera Ltd procedió legalmente en contra de su homónima para prohibirle usar el nombre.

A pesar de que en teoría la batalla se trataba de un David contra Goliat, la empresaria peruana no se amedrentó y siguió con su lucha por el derecho de usar su propio nombre.

En contra de cualquier pronóstico, la empresaria que ha ganado fama por su labor altruista a favor de los animales, consiguió vencer al emporio de la reconocida diseñadora.

Entrevistada por el programa local Panamericana TV, Carolina Herrera peruana apuntó que cuenta con todo el derecho de hacer uso de su nombre como a ella le plazca.

Así lo sentenció al añadir incluso que la demanda de la empresa de la reconocida diseñadora de modas, carecía de sustento, pues ni siquiera usa el nombre de Carolina Herrera.

Sobre ello, la empresaria peruana dijo que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, reconoció lo endeble de la acusación.

En particular por el organismo encargado de los derechos de marcas resolvió que no existe riesgo de confusión entre Carolina Herrera Ltd. y La Jabonera by María Herrera.

Además, Carolina Herrera peruana resaltó que su apellido es bastante común en todo el país y por si solo no es lo suficientemente distintivo para registrar una marca.

En torno a ello, datos de las autoridades indican que hay 230 mil 726 peruanos con apellido Herrera e incluso, cerca de 487 mujeres llevan por nombre Carolina Herrera.