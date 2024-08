El Canal de Panamá celebra este jueves 15 de agosto de 2024 el 110 aniversario de su creación, aunque lo hace con una serie amenaza que atraviesa.

Y es que de acuerdo con las autoridades panameñas, el canal, el cual es un paso que conecta dos océanos, se encuentra viviendo en la actualidad los estragos del cambio climático.

Al respecto, se ha proyectado una posible solución, la cual ha despertado diversas criticas pues afectaría a más de 2 mil personas.

Canal de Panamá (ARNULFO FRANCO / AFP)

Canal de Panamá enfrente una seria amenaza, a 110 años de su creación

Este jueves se conmemoraron 110 años de la creación del Canal de Panamá, el cual gracias a sus sistemas conecta a los océanos Atlántico y Pacífico, así como a diversos continentes.

No obstante, no todo fueron festejos, pues la actualidad que atraviesa el canal no es la más favorable para el futuro.

De acuerdo con analistas, el Canal de Panamá está siendo afectado por las constantes sequías que han azotado la región, producto principalmente del cambio climático.

Esta situación a derivado en que los niveles del agua bajen a niveles preocupantes, afectando incluso el funcionamiento del mismo por la falta de lluvias.

Cabe recordar que durante 2023, y a consecuencias de los niveles pobres de agua que se encontraban en el canal, se tomó la decisión de disminuir el número de barcos que cruzaban la zona.

Esto, pues de manera normal lo podían atravesar al menos 38 buques, mientras que hoy en día solo se pueden permitir hasta 22 por día, pese a que en 2016 se llevó a cabo una ampliación de este sistema.

Incluso, durante las lluvias de mayo se preveía una recuperación al 100% para el canal, pero esto no ocurrió y solo se lograron recuperar el paso de barcos hasta 30 o 32 por día.

El Canal de Nicaragua haría temblar con más de 3 veces su tamaño al Canal de Panamá (CUARTOSCURO.COM / Joaquín Murrieta)

Autoridades de Panamá plantean polémica solución para salvar al Canal de Panamá

Las autoridades de Panamá han señalado que, ante la falta de lluvias que logren alimentar al Canal, se ha propuesto una solución para salvarlo, aunque esta ha resultado bastante polémica.

Y es que se planteó la posibilidad de construir un cause directo en un río cercano, con la intención de que de esta manera pueda llegar de manera más directa el agua.

Sin embargo, esta decisión afectaría a casi más de 2 mil habitantes de zonas cercanas, pues tendrían que ser ubicadas por las autoridades.

Esta situación ha despertado el malestar de los panameños, pues el río que se utilizaría también forma parte del sistema que alimenta a más de la mitad de los ciudadanos del país.