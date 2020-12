Los ex presidentes se vacunarán en público cuando sea posible y accesible para ellos.

México.- Los ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, George Bush y Bill Clinton ofrecieron vacunarse contra el coronavirus públicamente, para animar a las personas a que reciban el biológico.

Obama explicó que tiene total confianza en las autoridades de salud de Estados Unidos, en especial en Anthony Fauci, por lo que recibirá el insumo y lo hará público en la televisión o en video, para que la gente sepa que confía en la ciencia.

El ex mandatario de 59 años explicó que se someterá a la vacuna cuando esté disponible para personas con menor riesgo.

"Si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puedes vacunarte, inmunizarte para que no contraigas covid, absolutamente, la tomaré" Barack Obama. Ex presidente de Estados Unidos

A su vez, un representante de George Bush explicó que el ex mandatario republicano también tiene total disposición a recibir y promover las vacunas, para administrarse la medicina ante las cámaras y generar confianza.

Los representantes de Bush explicaron que el ex presidente de 74 años de edad recibirá la vacuna cuando se considere segura y se administre a las poblaciones prioritarias, por lo que “hará fila” para cuando sea su turno.

Por último, el representante de Bill Clinton, Ángel Ureña, dio a conocer que el ex presidente también se vacunará públicamente si eso anima a los estadounidenses a recibir el tratamiento preventivo.

"El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible para él, según las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si eso ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo" Ángel Ureña. Representante de Bill Clinton

La determinación de los ex presidentes se dio porque en Estados Unidos y el resto del mundo existen grupos poblacionales reticentes a recibir vacunas. El llamado movimiento "antivacunas" acusa que los biológicos generan autismo y se usan para "espiar" a los ciudadanos.