Bailarines mexicanos quedaron varados en el aeropuerto de Bulgaria tras ser presuntamente estafados por el presidente de la Federación Mexicana de Artes (Femexart).

Miembros de la compañía de danza folklórica San Marcos denunciaron que han pasado dos días varados en el aeropuerto de Bulgaria debido a que el presidente de la Femexart los estafó y los dejó sin dinero ni el vuelo de regreso a México .

Los bailarines mexicanos asistieron al Festival Internacional del Folklor, que se lleva a cabo en distintos países europeos, desde el 23 de agosto y hasta el 11 de septiembre.

“Vinimos a representar a nuestro país a Europa con el presidente de la Femexart, Luis Adrián Mora Fuentes, a base de engaños”, denunció uno de los bailarines a través de un video.

Bailarines mexicanos varados en Bulgaria (Especial)

Bailarines mexicanos varados en Bulgaria acusan que director de Femexart los estafó

De acuerdo con la versión de los bailarines mexicanos, el director de la Femexart ofreció un monto por superior a los 700 mil pesos para que se pudiera realizar la gira del evento internacional.

Sin embargo, los bailarines señalan que nunca vieron ni un peso de los más de 700 mil, por lo que cada quien tuvo que solventar su viaje con su dinero .

Asimismo, los bailarines indicaron que no tenían conocimiento de que recibirían un sueldo por participar en el evento, mismo que afirman también se lo quedó el director de Femexart .

En este sentido, sostienen que el director de Femexart, Luis Adrián Mora, no les contesta los mensajes ni responde llamadas, así como que los bloqueó de sus redes sociales.

Luego de pasar dos días en el aeropuerto de Bulgaria sin comida ni dinero, los bailarines expresaron su preocupación, pues dicen no saber qué hacer para poder regresar a México.

“Estamos muy preocupados, ya no sabemos qué otras medidas tomar. Necesitamos vuelos de regreso, dos días de estar aquí, ya es imposible para una persona. Necesitamos de su ayuda, porque fuimos estafados por esta persona, no hay vuelos y no habrá vuelos de regreso”, expresó uno de los bailarines.

Por su parte, familiares de los bailarines mexicanos se encuentran solicitando apoyo a diversas instancias para poder regresar a los jóvenes a México.

Si bien aún no reciben respuesta de la Embajada de México en Bulgaria, la Embajada de Budapest y los organizadores de los eventos ya están haciendo lo posible para que los bailarines mexicanos sean apoyados.

Se prevé que sean enviados a la ciudad de Nedelino para recibir apoyo.