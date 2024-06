Se dio a conocer que el candidato presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado persona non grata en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; estos serían los motivos.

El también presidente de Venezuela hasta 2025, Nicolás Maduro, está buscando la reelección para el que sería su tercer mandato, por lo que se encuentra en campaña para las elecciones del próximo 28 de julio .

Aunque actualmente ni Nicolás Maduro ni Javier Milei (presidente de Argentina) se han pronunciado por la declaración de persona non grata del mandatario de Venezuela, esto podría desencadenar un nuevo roce entre ambos .

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó un dictamen en el que declaran a Nicolás Maduro persona non grata a petición de la ciudadanía de Venezuela que radica en Argentina.

Nicolás Maduro fue declarado persona non grata debido a sus violaciones en los derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela, declarando que en la capital de Argentina no van a tolerar dictadores.

Esta iniciativa para declarar a Nicolás Maduro como persona non grata fue promovida por los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario en 2023.

De acuerdo con lo que compartieron los integrantes del partido Propuesta Republicana, el proyecto data del 20 de enero de 2023 ante una visita de Nicolás Maduro a Argentina y fue firmado por 9 legisladores.

“En la ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos, gente que haga atrocidades en su país a nombre de una revolución que no existe; ni gente que use la tortura como método de odio”.

Claudio Romero, legislador argentino