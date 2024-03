El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que un mexicano fue rescatado con vida tras encontrarse en el puente de Baltimore al momento en que un barco carguero chocó contra su estructura.

Desde la conferencia mañanera del 27 de marzo, el presidente resaltó que hasta el momento se sabe que había 3 mexicanos en el puente, por lo que los otros dos paisanos siguen en calidad de desaparecidos.

Asimismo, AMLO resaltó que las autoridades se han mantenido en contacto con los familiares de los desaparecidos y compartió que han pedido mantener la discreción en sus casos.

El presidente AMLO lamentó el accidente en el puente de Baltimore donde 3 trabajadores mexicanos se vieron involucrados cuando el barco carguero de Singapur impactó contra la estructura.

Asimismo, compartió que la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene pendiente de la situación ante la desaparición de dos de ellos, pues uno fue localizado con vida.

AMLO compartió que el mexicano fue rescatado con heridas que están siendo atendidas y resaltó que tienen contacto con los familiares.

Sin embargo, desde el gobierno federal no se dará a conocer la información de los mexicanos involucrados en el accidente en el puente de Baltimore por solicitud de las familias.

Y es que según lo compartido por el presidente, las familias de los mexicanos desaparecidos han estado siendo “muy buscados” por los medios de comunicación por lo que los familiares prefieren que no se divulgue mucha información.

“Tenemos los datos, no vamos a dar la información porque los familiares nos pidieron, quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto. Me dicen que están siendo muy buscados por los medios, entonces quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos pero que no se difundan mucho”

AMLO