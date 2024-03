El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, presumió el libro “¡Gracias!” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con todo y una dedicatoria especial del mandatario.

Alberto Fernández reveló en redes sociales que tuvo un encuentro con AMLO, el 4 de marzo de 2024, en el cual el presidente le hizo entrega de su libro sobre el recuento de su sexenio.

Cabe destacar que, apenas el 27 de febrero, López Obrador rechazó reunirse con el actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien fue invitado a México por la senadora Lilly Téllez para tener una participación en la Cámara de Senadores.

En primera instancia, esto fue lo que declaró el presidente:

Sin embargo, ante la pregunta de un reportero, AMLO negó la posibilidad reunirse con Javier Milei:

”Eso sí que no, desearía que le vaya muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, manifestarse, pero no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, no está en la agenda”

AMLO