Este viernes 8 de julio, Akie Abe, esposa de Shinzo Abe, queda viuda tras la muerte del ex primer ministro de Japón; la ex primera dama ha sido señalada por no ser “nada convencional”.

Akie Abe quedó viuda este viernes luego de que Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, fue baleado y murió horas después del atentado.

El mandatario japonés habría perdido la vida después de recibir un impacto por la espalda con una escopeta a manos de un hombre de 41 años, que se menciona fue militar.

Luego del atentado, Shinzo Abe fue trasladado al hospital de Kashihara en helicóptero y murió horas más tarde a causa de la herida que le habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

Con su muerte quedó viuda Akie Abe, la ex primera dama de Japón, conocida como “el partido de oposición doméstica” en la nación asiática.

Akie Abe una ex primera dama nada convencional

Akie Abe fue señalada en diversas ocasiones por no ser una convencional primera dama de Japón.

Ya que, contrario a lo tradicional en el país, la esposa de Shinzo Abe no se quedaba a la sombra de lo que decía su cónyuge.

Akie Abe fue conocida como “el partido de oposición doméstica” del ex primer ministro japonés, pues en muchas ocasiones defendió en público posiciones contrarias a las que tenía Shinzo Abe.

Manifestándose en contra de:

la energía nuclear

aumentos en los impuestos realizados por su esposo

Asimismo, Akie Abe mostró en diversas ocasiones su apoyo a la comunidad LGBT, quienes recientemente perdieron una batalla legal con el gobierno y fue rechazado el matrimonio gay.

La ex primera dama de Japón también se dijo a favor de la cultura cannabica posando en un plantío de marihuana.

Y años más tarde se vió envuelta en una polémica luego de asistir a comer con Donald Trump y su esposa y no dirigirle la palabra al expresidente estadounidense.

Por dichas razones, Akie Abe fue nombrada “el partido de oposición doméstica” de Shinzo Abe.

Akie Abe y Shinzo Abe en cena con Donald Trump (Akie Abe / Instagram)

¿Quién es Akie Abe, viuda de Shinzo Abe?

Akie Abe, una mujer de 60 años que rompió con los estereotipos de primera dama en Japón.

Akie Matsuzaki, por su apellido de soltera, nació y creció en una familia adinerada de la élite nipona; a los 22 años comenzó a trabajar en una agencia de publicidad y a los 25 se casó con Shinzo Abe.

Trabajó como DJ en una radio, años más tarde abrió su propia izakaya, una típica taberna japonesa y fue primera dama durante 9 años, el tiempo que duró en el mandato de Japón su esposo Shinzo Abe.

Actualmente Akie Abe comparte su vida a través de su Instagram, donde se ha dejado ver paseando a su perro, cosechando arroz y cortando bambú.

Akie Abe también se mostró limpiando playas y lagos; recogiendo basura y visitando granjas, museos y exposiciones de arte.

Muere Shinzo Abe y Akie Abe se queda viuda

Luego de un atentado ocurrido el viernes cerca de las 11:30 (hora Japón) en la región de Nara, cerca de la estación de Yamato-Saidaiji, murió Shinzo Abe.

El ex primer ministro de Japón que ha durado más tiempo en el cargo recibió impactos de bala en la espalda mientras daba un discurso de campaña.

El impacto, presuntamente realizado a manos de un hombre de 41 años que ya está detenido, le causó un paro cardiorrespiratorio al mandatario y horas después su muerte.

Shinzo Abe murió a los 67 años y dejó viuda a Akie Abe, quien actualmente tiene 60 años.