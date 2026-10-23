Agente de seguridad de Mihaela Dotsova derriba a periodista en Bulgaria

Un agente de seguridad del Servicio Nacional de Protección en Bulgaria derribó a la periodista Sonya Koltuklieva luego de que intentará entrevistar a la presidenta del Parlamento, Mihaela Dotsova, lo que le causó graves lesiones que requirieron su hospitalización.

Como consecuencia directa de los hechos, las autoridades militares abrieron una investigación penal y detuvieron al guardia implicado, mientras que el jefe de la institución de protección presentó su renuncia.

Este incidente violento provocó una ola de indignación pública y demandas de responsabilidad política por parte de la oposición, que exigió la dimisión inmediata de Dotsova.

Periodista fue derribada por agente de seguridad de Mihaela Dotsova

La tarde del 22 de octubre la periodista Sonya Koltuklieva (del medio digital PIK) intentaba entrevistar a la presidenta del Parlamento, Mihaela Dotsova, frente a la sede del partido Bulgaria Progresista en el bulevar Hristo Botev de Sofía.

Koltuklieva buscaba cuestionar a Dotsova sobre el bloqueo y postergación recurrente de las audiencias parlamentarias referentes a los indultos otorgados por Iliana Yotova a un conocido narcotraficante.

Mihaela Dotsova no respondió a las preguntas y subió al asiento trasero de su vehículo oficial. Koltuklieva se acercó grabando con su teléfono celular, abrió la puerta del automóvil y le recriminó: “¿Por qué tiene miedo? Salga y hable con nosotros”.

En ese momento, un agente del Servicio Nacional de Protección (NSO), identificado como Martin Varadinov, la empujó con gran violencia en el hombro, arrojándola de espaldas fuertemente sobre el asfalto.

La limusina oficial de Dotsova encendió sus luces y sirenas y se retiró de inmediato del lugar sin que la funcionaria ni su escolta verificaran el estado de la periodista ni le prestaran primeros auxilios, dejándola inmóvil en la acera ante las protestas de los testigos.

Koltuklieva fue trasladada de urgencia en ambulancia a la Academia Médica Militar y posteriormente ingresada en el Hospital St. Sofia. Los informes médicos y declaraciones confirmaron que sufrió:

Conmoción cerebral.

Fractura de clavícula y hombro.

Dislocación de hombro, requiriendo medicación severa para el dolor y la evaluación de una intervención quirúrgica.

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La Fiscalía Militar abrió un procedimiento penal inmediato por uso excesivo de la fuerza y el agente Martin Varadinov fue interrogado y sacado esposado de las dependencias judiciales.

El jefe del NSO, Emil Tonev, presentó su renuncia tras la indignación pública y las exigencias institucionales.

La institución abrió un expediente disciplinario y procedió a la suspensión de miembros de la escolta involucrados en el operativo.

Partidos de oposición (como GERB y DSB) condenaron la insensibilidad de Dotsova al huir de la escena e iniciaron la recolección de firmas parlamentarias para exigir su destitución.

Dotsova acudió posteriormente ante la fiscalía para disculparse personalmente con la periodista, argumentando que se había asustado cuando abrieron la puerta de su auto.

No obstante, Koltuklieva rechazó las disculpas tildándolas de insinceras y exigió consecuencias institucionales estrictas.

Organizaciones como la Asociación de Periodistas Europeos – Bulgaria denunciaron públicamente el uso desmedido de la fuerza y la omisión del deber de socorro por parte de la seguridad estatal.