El Summer Game Fest 2024 sorprendió con un video de la serie animada de Among Us, siendo este el primer tráiler que se tiene desde que se anunció la serie animada.

Este video presentado en el Summer Game Fest 2024 presenta a la tripulación de la nave en sus actividades diarias, mientras una misteriosa sombra se cierne sobre ellos.

Otra cosa que nos muestra el tráiler de Among Us es el elenco de voces en inglés, el cual cuenta con algunos nombres conocidos.

De lo cuales ya se habían anunciado algunos actores y actrices hace algunas semanas, aunque ahora tenemos al elenco completo.

¿Cuál es el elenco de la serie animada de Among Us?

El tráiler de la serie animada de Among Us reveló al elenco completo de voces.

Eso sí, sólo tenemos el nombre de actores y actrices de la serie animada de Among Us, no sabemos qué personaje interpretarán.

Si quieres saber quiénes estarán en el show, aquí te dejamos al elenco de voces que se ve al final del tráiler de la serie animada de Among Us:

Patton Oswalt, de 55 años de edad

Ashley Johnson, de 40 años de edad

Dan Stevens, de 41 años de edad

Debra Wilson, de 62 años de edad

Elijah Wood, de 43 años de edad

Kimiko Glenn, de 34 años de edad

Liv Hewson, de 28 años de edad

Phil Lamarr, de 57 años de edad

Randall Park, de 49 años de edad

Wayne Knight, de 68 años de edad

Yvette Nicol Brown, de 52 años de edad

Amoung Us (Tomada de Video)

¿Cuándo se estrena la serie animada de Among Us?

Lamentablemente el tráiler de la serie animada de Among Us en el Summer Game Fest 2024 no nos dio más información del show.

No hay una fecha de lanzamiento de la serie animada de Among Us, a pesar de haber lanzado su tráiler en el Summer Game Fest 2024.

El video sólo menciona que “Llegará pronto”, sin ahondar en detalles sobre el día o la plataforma.

Aunque es posible que la veamos en algún punto de 2025, puesto que ya hay un primer avance.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización de la serie animada de Among Us, anunciada en el Summer Game Fest 2024.

Among Us (Innersloth)

Con información de Innersloth