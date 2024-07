¿X-Men en Deadpool y Wolverine? Hay una escena en la película que por fin los confirma en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta nota podría contener spoilers.

Deadpool y Wolverine ya se han estrenado y la emoción de los fans de Marvel no se han hecho esperar, especialmente ante la integración de los personajes de Fox.

Pues desde los tráilers de Deadpool y Wolverine se veían ya varios cameos de algunos mutantes de la franquicia de Fox en el UCM.

Sin embargo, hay una escena que hace canon el regreso de los X-Men al UCM en Deadpool y Wolverine.

La escena de Deadpool y Wolverine que confirma el regreso de los X-Men al UCM

Como ya se reveló, este 25 de julio se estrena la película de Marvel: Deadpool y Wolverine; la cual integrará oficialmente a los X-Men al UCM.

Y aunque en algunos tráilers ya se vieron varios actores que repitieron sus papeles de mutantes de la franquicia de X-Men para Deadpool y Wolverine, hay una escena que lo confirma.

No es un secreto que Deadpool y Wolverine incluiría varias variantes de sus personajes, recurso con el que ha estado trabajando Marvel desde Spider-Man: No Way Home y Loki.

Pero ahora, en Deadpool y Wolverine se han revelado variantes tanto de los protagonistas como de los mutantes; además de la mención de los principales X-Men: Cyclops, Bestia, Jean y Storm.

Y es que no solo el regreso de X-23 confirmó el regreso de los X-Men a Marvel en Deadpool y Wolverine, sino que además hay un cameo especial: Gambito.

Pues nadie esperaba que uno de los mutantes más importantes dentro de los X-Men -además de Wolverine-, estuviera en la película.

Especialmente después de que se robara los corazones en la serie animada de X-Men 97 en donde había muerto tras sacrificarse en Genosha.

Sin embargo, esta integración de Gambito ha hecho canon el regreso de los X-Men, además de la mención de Charles Xavier y Magneto en Deadpool y Wolverine.

Deadpool y Wolverine (Disney)

Los créditos de Deadpool y Wolverine muestran escenas de la franquicia de los X-Men de Fox

La integración de Gambito en Deadpool y Wolverine y los cameos de otros mutantes de la franquicia de Fox han hecho canon el regreso de X-Men al UCM.

Pero además durante los créditos, Deadpool y Wolverine agregó otro detalle: bloopers y entrevistas durante las filmaciones de la saga de X-Men.

Pues a un lado de los créditos antes de la escena postcrédito en Deadpool y Wolverine, se muestran varios bloopers y entrevistas con los actores que estuvieron en la franquicia de X-Men de Fox.

Tanto en la trilogía de los 2000 de X-Men como las 4 películas de las cintas de X-Men del 2011 al 2019, donde un joven Charles Xavier y Magneto lideraban al equipo.

Lo cual hace realidad el regreso e integración de los X-Men al UCM dando paso a la Saga Mutante, la siguiente fase de Marvel.