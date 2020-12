'Twin Mirror'; una maravillosa y sensible aventura gráfica (RESEÑA)

Fiel a su costumbre, DONTNOD Entertainment toca temas sumamente sensibles con 'Twin Mirror'.

Casi 3 meses después de su último lanzamiento, el estudio Dontnod Entertainment regresa con 'Twin Mirror, una aventura gráfica que toca temas bastante sensibles; pero con una trama y ambientación que nos vuelve a maravillar como sus anteriores entregas.

La historia gira en torno a Sam Higgs, un periodista que gracias a una nota de la mina local, que obligó al cierre de la misma, se ganó la enemistad de todo un pueblo; junto a una ruptura amorosa y a la presión de la comunidad, tuvo que abandonar su hogar.

Atormentado por estos recuerdos, debe volver por el funeral de su mejor amigo, terminando en un bar, lo que desencadenará la trama de 'Twin Mirror' al despertar en la cama de su hotel con su camisa ensangrentada y sin recuerdos gracias al alcohol y algunas pastillas.

Twin Mirror DONTNOD Entertainment

'Twin Mirror' y el "poder" de las enfermedades mentales

Como ya nos tiene acostumbrados Dontnod Entertainment, la historia de 'Twin Mirror' es algo lineal, lo que permite una gran variedad de ramificaciones al tomar decisiones, además de ponerlos los clásicos eventos de “poderes especiales”.

Sin embargo, se le da un giro al mostrar a una enfermedad mental como una habilidad que nos ayudará a investigar lo sucedido, en este caso la esquizofrenia del protagonista le permite hablar consigo mismo; pero con una personalidad completamente opuesta, lo que lo ayuda a tener varios puntos de vista de una situación.

Twin Mirror DONTNOD Entertainment

Además de poder usar el llamado “Palacio Mental” que permite, al estilo Sherlock Holmes o Batman, reconstruir hechos para aclarar momentos y conseguir pistas que nos llevarán al desenlace de esta historia llena de secretos y corrupción.

Dontnod mejora la estética con respecto a entregas anteriores

Si en algo destaca 'Twin Mirror' con respecto a entregas anteriores de Dontnod Entertainment es en el apartado gráfico. Se puede notar la evolución en el estudio, con una dirección artística impecable en casi todos los aspectos visuales.

Aunque eso sí, se mantienen en ciertas expresiones faciales de los personajes; si bien han mejorado, sigue siendo un punto débil en un apartado gráfico bastante bueno, aunque claro, no rompe en nada el juego ni la inmersión de la historia.

Twin Mirror DONTNOD Entertainment

El apartado sonoro es muy bueno, dando un tono al estilo rock que queda perfecto en la trama; sin olvidar los momentos de impacto con canciones tipo orquesta que nos ayudarán a meternos en los momentos de más carga emocional.

La mejor aventura gráfica del momento

'Twin Mirror' es una gran aventura gráfica, cuenta con una trama entretenida y llena de suspenso, digna de este estudio que tantas joyas nos ha traído anteriormente; no obstante, si buscas algo novedoso, este no es el título.

Se nota la evolución en todos los aspectos, tanto en narrativa, gráficos y música y a pesar de que el tema tocado en esta historia no es tan controversial como en 'Tell Me Why'; pero para los amantes de este género, puede llegar a ser uno de sus títulos más recordados.

Si te gustan las aventuras gráficas, este es un título que no te vas a querer perder, por el contrario si no eres de los más entusiastas de este género o no lo has probado, es un gran momento para darle una oportunidad.