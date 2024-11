Como ya es una tradición en los estrenos de anime en México, Trapezium en Cinépolis contará con un boleto promocional para todos sus fans.

El boleto promocional de Trapezium en Cinépolis tendrá dos diseños; uno con la protagonista en close up, y el otro con todos los personajes de la película.

Como otros coleccionables del estilo, estará hecho de un material plastificado, para que no se te rompa o maltrate por el paso del tiempo.

Si tienes interés en este boleto edición especial, aquí te daremos todos los detalles de cómo lo podrás obtener.

Trapezium (CloverWorks)

¿Cómo conseguir el boleto promocional de Trapezium en Cinépolis?

Conseguir el boleto promocional de Trapezium en Cinépolis es relativamente fácil, aunque debes de cumplir ciertos requisitos (y también tener algo de suerte).

Solo los asistentes a alguna de las funciones de Trapezium en Cinépolis recibirán su boleto, este se les dará, ya sea en la entrada o en las taquillas.

Si no tienes una entrada para la película, no podrás conseguir este coleccionable, no importa lo que hagas, pues no estará a la venta en el cine.

Solo se dará un boleto por persona; si quieres las dos versiones, tendrás que ver la película dos veces.

Trapezium en Cinépolis (Cinépolis)

¿Cuándo estará disponible el boleto promocional de Trapezium en Cinépolis?

De acuerdo con el anuncio del cine, el boleto promocional de Trapezium en Cinépolis estará disponible a partir del 7 de noviembre.

Esto debido a que esa es la fecha de estreno de Trapezium en Cinépolis; los boletos no se podrán conseguir antes del día señalado.

Hay que mencionar que los boletos promocionales se darán hasta agotar existencias, es decir que no todos los asistentes a la película podrán obtener el suyo.

Si estos se terminan en las primeras funciones del primer día, no habrá nuevas unidades para el público que ira en las siguientes fechas posteriores al estreno.

Otra cosa es que, en teoría, todos los complejos de Cinépolis que pasarán la película de Trapezium deben de tener boletos especiales, no importando la zona.

Trapezium (CloverWorks)

Con información de Cinépolis