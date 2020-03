Podrás crear a tu personaje y derrotar a Oliver en 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions'

Bandai-Namco presentó un nuevo trailer de 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions', donde muestran el modo historia y creación de personajes.

¿Tu sueño siempre fue ayudarle a Hyuga a derrotar a Oliver? Bueno, ahora lo podrás hacer en 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions'; el nuevo trailer presentando por Bandai-Namco nos muestra a detalle el modo historia y la creación de personaje.

Como pueden ver, el juego nos dejará hacer a nuestro propio avatar, el cual asistirá a una de las escuelas que vemos en la serie animada de 'Los Súper Campeones', donde se encontrará a las estrellas de los equipos de futbol, como Andy (Misugi) o Armand (Matsuyama).

Además, contará con animaciones extraídas directamente de la más reciente versión de la serie, la cual saliera en el 2018. Por lo que podemos ver, tendrá un estilo basado en el RPG, combinado con un título deportivo.

Aún no hay fecha de estreno para el juego de 'Los Súper Campeones'

Algo que ha llamado la atención de los fans es que, a pesar de que lleva varios trailers y se ha presentado en las pocas ferias de videojuegos de este 2020, Bandai-Namco no ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions'.

Se han limitado a señalar que llegará en 2020 a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC; debido a la cancelación de todos los eventos importantes, así como afectaciones en varios frentes por el coronavirus, muchos temen que la desarrolladora tenga problemas para lanzar el título.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Bandai-Namco

Si bien existe la distribución digital, mucha gente aún es partícipe de las compras físicas, mismas que actualmente se están viendo limitadas por la situación antes mencionada.

Expertos apuntan a que el juego debe de salir antes de noviembre del 2020, pues el lanzamiento de las nuevas consolas podría ver empañado su desempeño en unidades vendidas, pues el título no llegaría ni a PS5 ni Xbox Series X.