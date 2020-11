The Game Awards 2020 anuncia a los nominados a Juego del Año (VIDEO)

Conoceremos al ganador en la ceremonia del próximo 10 de diciembre.

Geoff Keighley y The Game Awards anunciaron a los nominados a Juego del Año de este 2020, a través de sus redes sociales; algo que muchos fans esperaban tomando en cuenta la gran cantidad de títulos de buena calidad que salieron en este año.

Como era de esperarse, 'The Last of Us Part II', 'Animal Crossing: New Horizons' y 'Final Fantasy VII REMAKE' figuraron en los primeros planos; sin embargo se dieron un par de sorpresas con el indie 'Hades' y el sorprendente 'Ghost of Tsushima'.

El ganador de la terna será dado a conocer en la ceremonia en vivo que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre; misma que bien podría cambiar su formato, tomando en cuenta la Emergencia Sanitaria del Covid-19, aunque de momento no se ha hecho ningún anuncio oficial.

The 6 nominees for Game of the Year at #TheGameAwards:



👾 Animal Crossing: New Horizons

👾 DOOM Eternal

👾Final Fantasy VII Remake

👾Ghost of Tsushima

👾Hades

👾The Last of Us Part II



'The Last of Us Part II' domina los Game Awards 2020

Para sorpresa de pocos, 'The Last of Us Part II' domina prácticamente todas las nominaciones en The Game Awards 2020, pues además de estar en la categoría de Juego del Año, podemos encontrar al título de Naughty Dog en otros 8 apartados.

En general la obra de PS4 tiene presencia en todas las categorías estéticas y técnica, como Innovación de Accesibilidad, Mejor Actuación, Mejor Diseño de Audio, Mejor Narrativa y Mejor Música, entre otras; siendo desde este momento el candidato más fuerte a llevarse la noche.

Watch the full 10 minute nomination announcement for #TheGameAwards.



Obviamente esto ha reavivado un poco la polémica alrededor del título, el cual fue catalogado por varios fans (tanto de manera genuina, como por mero odio), como una burla al legado de la entrega anterior y una ofensa a todos los seguidores.

Asimismo, hay quienes consideran que hubo omisiones en algunas categorías de The Game Awards 2020, por ejemplo, consideran que 'Half-Life Alyx' debió de estar nominado a Juego del Año, además de estar en la categoría dedicada a los títulos VR.

