The Chant llega para hacerse un lugar entre títulos legendarios de terror como Silent Hill, Resident Evil, The Evil Within y Outlast.

Sin embargo, el estudio Brass Token le trata de dar un giro a The Chant, centrándose en el horror cósmico, algo pocas veces explorado en el género.

Buscado traer un nuevo terror e historias que te impacten, en un momento donde el survival horror ha tenido un inesperado renacimiento en todo el mundo.

Así pues, veamos lo que nos ofrece The Chant.

The Chant (Brass Token)

¿De qué trata The Chant?

The Chant empieza cuando Jess llega a la isla Glory, donde participará en un retiro espiritual que la ayudará a salir adelante de un hecho que la marcó profundamente.

Al llegar al lugar se encuentra con sus compañeros que visten de blanco y andan descalzos, simbolizando la unión con la naturaleza y la pureza de sus actos.

Pero como suele suceder en este tipo de historias, esconden algo macabro y oscuro que nuestra protagonista tendrá que enfrentar para sobrevivir a la locura y poder salir con vida de este lugar.

The Chant tiene una historia concisa, que va directo al grano sin hacer muchos giros, esto se debe en parte a que es un juego relativamente corto.

The Chant (Brass Token)

Tiene una duración aproximada de 5 horas y la historia es lineal, al grado que puede llegar a ser algo predecible; aunque eso no quita que se pueda disfrutar.

Esto debido a que los personajes están muy bien escritos y el misterio detrás de la isla Glory te atrapará al instante, lo que te mantendrá pegado al control un rato.

Claro que los más exigentes no tolerarán que el título tenga una trama tan básica, corta y que a pesar de su premisa, al final no innove en nada realmente.

¿Cómo se juega The Chant?

La jugabilidad de The Chant es muy sencilla; con una cámara en tercera persona al estilo Silent Hill donde podrás esquivar, golpear e interactuar con objetos.

Esto con el fin de recabar información y resolver puzzles así como enfrentarte a entidades salidas de tus peores pesadillas.

Además de que añade un sistema un tanto polémico y novedoso, al usar hongos alucinógenos que nos permiten percibir cosas más allá de la realidad.

Esto es muy importante, porque en The Chant nuestros principales enemigos serán las criaturas de otra dimensión, quienes estarán fuera de nuestro alcance si no llegamos a una estado alterado de conciencia.

The Chant (Brass Token)

Eso sí, hay que decir que como buen survival horror, el control llega a ser un tanto torpe en algunas ocasiones, lo cual puede frustrarte.

Esto se hace más evidente en el sistema de combate de The Chant, el cual es muy tosco e incluso antinatural para el tipo de juego.

Si bien se justifica con el hecho de que la protagonista no es una guerrera, aún así los movimientos de combate peca de simplistas.

¿Cómo se ve The Chant?

La parte gráfica de The Chant es aceptable, permite la inmersión en el juego y le alcanza para representar el horror que quiere transmitir en las escenas.

Las cinemáticas están un poco mejor logradas que el juego en general, donde se nota que le falta pulir un poco son en algunas animaciones, se notan muy tiesas y no tan naturales.

La parte sonora de The Chant es diferente a lo que estamos acostumbrados; la música más que tenebrosa suena psicodélica; aunque se podría justificar con la historia ya que se usan “hongos”.

The Chant (Brass Token)

Esto le daría sentido a esta banda sonora que recuerda la primera etapa de Pink Floyd; pero aún así no deja de romper un poco el estilo del juego. Afortunadamente no es todo el tiempo.

Finalmente el doblaje de The Chant es de las mejores partes, los actores hacen un muy buen trabajo y resalta la experiencia de una muy buena forma.

A destacar que The Chant cuenta con doblaje al español latino, lo cual es muy bueno para aquellos que buscan la localización en sus títulos favoritos.

¿Vale la pena The Chant?

Si te gusta el horror cósmico y los juegos de terror, The Chant es una buena opción para ti, sobretodo si buscas una experiencia diferente a lo tradicional.

A pesar de su corta duración te entretiene lo suficiente y te entrega un par de buenos sustos, algo que siempre es muy bien recibido en los survival horror.

Sin embargo, no podemos negar que su manufactura descuidada sale a relucir en más de una ocasión, sobretodo en el apartado gráfico.

Recomendaríamos que le dieras un vistazo a The Chant si lo encuentras en una oferta o en algún servicio de suscripción, pues de lo contrario es posible que no llene tus expectativas.