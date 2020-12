Equipo de 'Fortnite' da contrato de 653 mil pesos a niño de 8 años

Joseph Deen será uno de los pro gamers más jóvenes del mundo.

Los esports son toda una realidad a estas alturas, jugadores han convertido a los videojuegos en su forma de vida, lo que más sorprende es que logran esto a muy corta edad; muestra de ello es los sucedido con Team 33, equipo profesional de 'Fortnite' que ha fichado a Joseph Deen, un niño de 8 años.

El equipo anunció que el joven pasará a formar parte de sus filas en la próxima temporada, por ello que han dado un equipo con valor de 99 mil pesos (5 mil dólares) y un contrato por 653 mil pesos (33 mil dólares); lo interesante es que Deen ingresó a la organización a la edad de 6 años, como parte de lo que podríamos decir, son sus fuerzas básicas.

El joven, que jugará bajo en nombre 33 Gosu, se muestra muy emocionado de ser parte de la escena competitiva de 'Fortnite', agradeciendo a Team 33 de confiar en él, luego de que fuera rechazado por otros equipos debido a su corta edad.

Joseph Deen Team 33 Gaming

La edad de los pro gamers de 'Fortnite' ha sido muy criticada

La firma de Joseph Deen para el equipo de 'Fortnite' de Team 33 ha vuelto a abrir el debate acerca de la edad de los pro gamers, pues muchas personas no están de acuerdo con que niños y adolescentes se vean enmarcados en un ambiente profesional y competitivo a tan corta edad.

Críticos señalan que se corta de tajo el desarrollo natural de las personas que no disfrutan su niñez y adolescencia de manera normal, pues adquieren responsabilidades de adultos cada vez a más corta edad; además de que se ve como un abuso por parte de dueños de franquicias, pues la gente a esa edad es fácilmente maneable.

Bugha USA TODAY Sports/Dennis Schneidler

Además no hay que olvidar las diversas investigaciones que se han hecho alrededor del ambiente detrás de los esports, que han señalado toda clase de abusos físicos y psicológicos, además de uso de drogas para mejorar el rendimiento y exposición de los jugadores a ambientes de alta presión.

Todo lo anterior debido a que no hay una regulación como tal alrededor de los esports como 'Fortnite', por lo que equipos como Team 33 no están obligados legalmente a nada como tal, así que la firma de Joseph Deen no puede ser tomada como algo que vaya en contra de las leyes y derechos que protegen a los niños.

Con información de Team 33.