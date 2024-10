Pese a críticas por la diferencia de edad, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez están disfrutando al máximo su noviazgo el cual surgió tras coincidir en el programa “Divina Comida” producido por HBO.

Recientemente, la actriz Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez se fueron de viaje y es que querían disfrutar su amor en otro país, nada menos que en Japón.

La pareja, que se lleva 31 años de diferencia, está compartiendo en sus redes sociales algunos momentos de su nueva experiencia la cual incluye a Pokémon.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta en Japón (@ricardomedijo / Instagram)

Susana Zabaleta vive la experiencia de tener un novio otaku viendo a Ricardo Pérez comprar juguetes de Pokémon

Aunque todo es miel sobre hojuelas, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez siguen conociéndose por lo que la actriz está por descubrir que tiene un novio otaku.

En un breve video publicado en TikTok, Ricardo Pérez -de 29 años de edad- confesó tener una debilidad por Pokemón, razón por la que aprovecha cuando Susana Zabaleta -de 60 años de edad- se le aleja para comprar juguetes o gastar su dinero en maquinitas.

“Ella no lo sabe, pero me guardo todas las monedas y cuando se mete a una tienda o va al baño, busco maquinitas de Pokémon teg”, confesó el comediante a sus seguidores.

Y más tardé aseguró que estaba volviéndose loco por no poder disfrutar al máximo las maravillas que involucran a uno de sus personajes favoritos.

“Si yo que soy Otaku light me estoy volviendo loco… no me imagino a uno de esos que no se bañan”, citó con la ansiedad a tope.

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, se define como un Otaku ligh, pero ¿qué significa?

Un chico Otoku, como se define Ricardo Pérez, actual novio de Susana Zabaleta, es una persona que está obsesionado con algo como por ejemplo: coches, motocicletas, viodejuegos, personajes de la ficción.

Particularmente, quien apoya ídolos, personajes de manga y anime se definen como Otaku. Debido a que Ricardo Pérez puede controlar su “locura” dice estar en un nivel light.

Sin embargo, el comediante hace todo para que su novia, Susana Zabaleta, se enamora del personaje sin darse cuenta. Es decir, busca experiencias para compartir que involucren a Pokémon.