‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es un raro y muy agradable experimento (RESEÑA)

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es un raro y muy agradable experimento, la hacer una especie de remake/reboot estilo “Souls” de la primera obra de la franquicia.

Pues ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ trae de regreso el título de los 80, con un estilo de acción, una historia un poco modificada y varios cambios en su estilo.

Además ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ cuenta con varios momentos que parecen mal ejecutados a propósito, sobretodo en su narrativa; sin mencionar un apartado gráfico poco equilibrado.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

Y a pesar de todo esto, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ funciona, te entretiene y mantiene pegado al control por varias horas, sobretodo si eres fan de la saga.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ no es algo tradicional que hayamos visto en la franquicia; pero eso es tal vez lo que se necesita actualmente para la misma.

Veamos pues las “particularidades” de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’.

¿De qué trata ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’?

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es una nueva forma de entender el primer ‘Final Fantasy’, que saliera en 1987 para el NES.

En ese título, veíamos la aventura de los legendarios “Guerreros de la Luz” que estaban destinados a acabar con el Caos, lo cual se retoma como base en ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’.

No obstante, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ agrega más cosas a un relato que en realidad era demasiado básico y con poca profundidad, por lo menos hasta su fase final.

En ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ manejas a Jack, un malhumorado hombre que junto a otras 3 personas tiene la misión de revivir los cristales y así acabar con Caos definitivamente.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

Así ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ va recorriendo los pasajes del primer juego, haciendo algunos ajustes para lograr una trama más o menos fluida.

El primer ‘Final Fantasy’ en realidad no tenía personajes memorables o un gran desarrollo de estos; ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ mantiene eso para bien y para mal.

Todos los protagonistas de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se sienten unidimensionales y poco carismáticos, por lo menos en la mitad del juego.

Curiosamente esto hace que la trama general de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se vea beneficiada, pues hace cuestionamientos puntuales acerca de lo que es el caso y lo desechable de las personas.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ nos presenta un lado oscuro de las leyendas heróicas y cómo estas son más objetos de “poder” que de esperanza para los reyes y regidores.

El que no puedas conectar con Jack y compañía parece ser a propósito para elevar la trama de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, dando un relato que puede mover las fibras de el fan veterano de la franquicia.

¿Cómo se juega ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’?

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se vendió como un juego tipo “Souls”, y aunque comparte algunos elementos conceptuales, se parece más al modo “Hermanos de Armas” de ‘Final Fantasy XV’.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ te pone en un equipo de tres personas que debe de derrotar a todo lo que se mueva en diversas misiones dentro de entornos lineales.

Básicamente ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es ir del punta A al B (con algunas variaciones), derrotar al malo de turno y así superar la misión.

Aunque en este punto ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ suena bastante aburrido, la realidad es que la ejecución es por demás afortunada gracias a un excelente gameplay.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es más dinámico que el juego “Souls” promedio, permitiéndote armar combos espectaculares, combinando ataques, magias y demás.

Esto mediante un sistema de roles, que se inspira en los Jobs clásicos de la saga; ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ te permite asignar dos trabajos a tu personaje, con la posibilidad de cambiarlos indiscriminadamente.

Estos mismos roles de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ puede evolucionar gracias a la subida de nivel, desbloqueando mejores habilidades o aumentos estadísticos.

Así es, en ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ tu personaje no es el que sube de nivel, sino su trabajo; por ello es recomendable probar con todos los roles para no estancarte.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

Otra cosa a mencionar es la especie de “parry” que tiene ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, basado en una barra de aturdimiento.

Tu personaje de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ puede gastar parte de su barra de aturdimiento para bloquear de manera efectiva un ataque enemigo, poniéndolo en ventaja.

Sin embargo, si no lo haces de manera adecuada, puedes recibir un gran daño y además aturdirte, lo que te deja a merced del enemigo.

Obviamente, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ también te deja aturdir al rival; si lo logras podrás “ejecutarlo” con lo que recuperarás parte de tu status y subirás tu barra de MP.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

No obstante, tenemos algunas quejas con el gameplay de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, y es que (en el inicio) es muy simplificado.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ no te permite personalizar de entrada a tus compañeros; además el tener sólo dos trabajos equipados es un tanto engorroso a la hora de querer cambiarlos.

Esto sin mencionar que ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ hace que el equipamiento se asigne automáticamente; lo cual elimina el sentimiento de mejora, pues parece que los cambios son más estéticos que factuales.

¿‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es un juego “Souls”?

Ahora bien ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ retoma de los “Souls” sólo algunas cosas muy puntuales, que de no existir estas, el título no tendría mucha diferencia con otros RPG de acción de Square-Enix.

Lo primero que salta a la vista de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es el estilo estético, el cual deja de lado lo colorido de la saga, por elementos más oscuros.

Es decir, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ quiere demostrar que puede ser una fantasía oscura al estilo de los “Souls” (aunque luego tiene momentos de humor involuntario).

Otra cosa que tiene ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ son los puntos de salvar que recuperar la energía, reviven a los enemigos y te permiten “subir de nivel”, o mejor tu trabajo en este caso.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

También podemos nombrar la dificultad, si bien ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ no es brutal como los “Souls”, sí cuenta con más reto que los ‘Final Fantasy’ tradicionales.

Si juegas ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ con la idea que es un ‘Kingdom Hearts’ o un ‘Final Fantasy VII Remake’, es probable que mueras en el primer encuentro.

Al respecto, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ también tiene penalizaciones por morir, aunque no tan fuertes como en otros “Souls”, simplemente se te reducirá la barra de MP.

Si bien no es tan problemático, dado que ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se basa en un sistema de combos, el perder MP es fundamental, pues limitará tus acciones el resto de tu partida.

¿Cómo se ve ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’?

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se ve bien y mal al mismo tiempo; les explicamos por qué.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se ve muy bien en combate, los personajes y enemigos tiene un muy buen diseño y todos sus movimientos son fluidos.

La acción en ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ nunca se corta, además de que no hay bugs o glitches que arruinen la experiencia.

Además los niveles de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, a pesar de pecar de lineales, están muy bien construidos y cuentan con varios detalles interesantes.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

Ahora bien, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se ve mal (realmente mal) en varias de sus escenas cinemáticas.

En este apartado, los personajes de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se sienten acartonados, los ambientes lucen vacíos y con poca calidad.

Jugamos ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ en un PS5 y se notaban fallos en las texturas, sombras y fuentes de luz.

Esto es una lástima, pues no se puede disfrutar el nuevo estilo de personajes, que se aleja de lo hecho por Tetsuya Nomura y se acerca a los originales de Yoshitaka Amano, más estilizados y artísticos.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

El apartado sonoro de ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es bueno, las voces le quedan bien a todos los personajes, los efectos son los adecuados y la música cumple bien su función.

De hecho ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ remasteriza varias de las melodías del juego de 1987, incluido el tema de los cristales y la melodía principal del título.

Además, si juegas en PS5 ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ notarás algunas integraciones con el DualSense, como la clásica resistencia en los gatillos y retroalimentación háptica.

En este último apartado, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es de los que mejor le saca partido, pues trata de recrear de manera fiel casi todo lo que pasa en pantalla, desde atravesar escombros, hasta arrojar un cuchillo.

¿Vale la pena ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’?

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es como su nombre lo indica, un juego extraño; siendo una combinación de varias cosas que no deberían funcionar bien; pero al final del día logran encajar.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ tiene malos personajes, pero una gran historia; gráficos increíbles en combate, pero de pena en las cinemáticas; un gameplay adictivo que quiere ser “Souls”, alejándose al mismo tiempo de los “Souls”.

Y aún así, podemos decir que ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es un juego que agradará a todos los fans de años de la franquicia, que aprehenderán todas sus rarezas de manera inmediata.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square-Enix)

Asimismo, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ es una gran manera de introducirte a la saga, pues logra refrescar muy bien el juego de hace 35 años (tal vez de manera accidental).

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ sabe que no es un juego normal y no tiene miedo en mostrarse como tal, esa es sin lugar a dudas su mayor virtud.

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ no quiere ser el mejor ‘Final Fantasy’ de la historia, sólo un título divertido, lo cual logra con creces.