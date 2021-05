Este 27 de mayo SEGA hizo varios anuncios sobre el 35 aniversario de ‘Sonic’, siendo el más destacado el regreso de ‘Sonic Colors’.

Así es, los rumores fueron ciertos y el próximo 7 de septiembre tendremos ‘Sonic Colors: Ultimate’ en PS4, Xbox One, Switch y PC.

Todo esto acompañado por un tráiler que muestra el gameplay y los gráficos renovados, acordes a la pasada generación de consolas.

Pero eso no es todo, ‘Sonic Colors’ también tendrá una serie animada en 2D bajo el nombre ‘Rise of the Wisps’, la cual se estrenará en verano.

Hay que señalar que este proyecto no es el que prepara Netflix, pues ese es conocido como ‘Sonic Prime’ y parece que será en 3D.

Habrá que esperar que SEGA revele más detalles de la serie de ‘Sonic Colors’ en las próximas semanas.

Sonic también celebrará su aniversario con una colección y un juego nuevo

Pero esto no fue lo único que presentó SEGA alrededor del 35 aniversario de Sonic; también tendremos un nuevo juego y una colección.

La colección llevará por nombre ‘Sonic Origins’ y traerá los 4 juegos originales del erizo azul que salieran para SEGA Genesis.

El compilado llegará en 2022 para consolas y PC. Más detalles serán dados a conocer a finales del 2021.

Por su parte el nuevo juego de Sonic está pensado para ser su primera aventura en plataformas de nueva generación.

De momento sólo se sabe que llegará también en 2022, aunque se liberó un teaser, no se dio una fecha exacta de lanzamiento.

Habrá que ver si esto es lo único que planea SEGA para el cumpleaños de Sonic o nos dan otras sorpresas en meses posteriores.

Con información de SEGA.