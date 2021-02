'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium', el crossover ahora en Switch (RESEÑA)

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' regresa en su versión de Neo-Geo Pocket.

Los juegos que disfrutamos de pequeños estarán siempre en nuestra memoria, las desarrolladoras los saben, es por ello que han traído de regreso a 'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium', juego de Neo-Geo Pocket, ahora en Nintendo Switch.

Como deben de imaginar 'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium', se suma a la oleada de ports de la creadora de 'KOF' ha hecho últimamente, con el fin de dar a conocer varios de sus títulos olvidados por el fracaso de su consola portátil a inicios delo Siglo XX.

Básicamente el juego es el mismo que se pudo jugar hace casi 20 años, adaptado a la nueva plataforma; pero con pocos agregados reales. No obstante, eso no significa que sea un mal título, pues a pesar de sus limitaciones, es una de las mejores entregas que vio esta curiosa alianza.

¿Qué es 'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium'?

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' es un juego clásico de arcade, el cual nos cuenta como M. Bison y Geese Howard deciden organizar un torneo para capturar a varios peleadores y convertirlos en parte de su Milicia Inmortal.

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' está pensado para un mapeado de control simple, pues el Neo-Geo Pocket sólo contaba con un par de botones, mismos que variaban la intensidad de los golpes de acuerdo a qué tan fuertes los presionaras.

No obstante, SNK logra ajustar muy bien la jugabilidad con los joycons; no tardarás mucho tiempo en acostumbrarte al estilo de pelea de tus personajes favoritos, aunque eso sí, la velocidad de procesamiento es lenta debido a las limitaciones del sistema original, por lo que no esperes aplicar los combos que hacías en las arcades.

¿Cuáles son los modos de 'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium'?

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' tiene varios modos de juego: el modo para un jugador donde nos enfrentaremos a todos los peleadores, ya sea en solo o tercias; el modo vs para jugar contra un amigo; el modo olimpiadas, que cuenta con varios minijuegos donde podrás elegir el bando de SNK o de Capcom.

Y claro, el modo sparring o entrenamiento, donde podrás practicar combos y movimientos. En sí no es nada que no se pueda encontrar en cualquier otro título de peleas de la era del SNES para acá.

Los modos clásico, vs y olimpiadas permitirán elegir duelos individuales, de parejas o 3 vs 3, además de seleccionar el tipo de juego: el average (el estilo de SNK), el counter (el estilo Capcom) o el rush, donde se combinan las dos formas de juego.

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' mantiene su estio gráfico.

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' era una revolución en gráficos y para ser un juego retro no está nada mal actualmente, todo está ambientado en una consola portátil, la cual se puede acercar o alejar para ver la pantalla.

Los peleadores tienen aspecto "chibi" o SD muy cercano a su diseño original; además de que se mantienen las animaciones clásicas de los ataques, así como los intros especiales al inicio de los combates, como el saludo entre Athena y Sakura o el reto de Kyo a Ryu.

El apartado sonoro es el original, que de igual manera emula un poco el estilo de arcade, adaptado a una consola portatil, por lo que toda la música y efectos están en 8 bits, lo que significa que no hay voces, aunque eso no afecta la experiencia en realidad.

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' es el juego que todo fan necesita

'SNK vs Capcom: The Match of the Millennium' es uno de los títulos icónicos que en ese momento era un sueño hecho realidad, como tal este título pasa a la historia como uno de los grandes, lo que lo hace merecedor a estar presente en los lanzamientos retro.

Es cierto que sus versiones mayores cuentan con una galería de personajes más amplia y mejores visuales en todos los aspectos; sin embargo, esta obra no debe de quedar a la saga, sobretodo por el valor histórico que tiene en sí misma.

Para todos los que recordamos este juego con cariño es una gran oportunidad para pasar un buen rato, además de la ventaja del Switch es que lo hace portátil, fácil de jugar y compartir. Te lo recomendamos ampliamente.