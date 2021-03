'Saint Seiya: Soul of Gold' se transmitirá por Canal 5

'Saint Seiya: Soul of Gold' se comenzará a transmitir a partir del 29 de marzo.

Canal 5 sorprendió a todo el mundo al anunciar la transmisión de 'Saint Seiya: Soul of Gold', serie spin-off de 'Los Caballeros del Zodiaco', la cual se podrá ver por la mencionada señala de la TV abierta mexicana a partir del 29 de marzo a las 10 de la mañana .

Algo curioso es que la información no fue dada de manera correcta, provocando confusión entre los fans, pues el promo liberado por Canal 5 sólo menciona que se estrenará el "lunes", muchos pensaron que 'Saint Seiya: Soul of Gold' llegaría el pasado 22 de marzo, cosa que no fue así.

Para aclarar dudas, diversos servicios de televisión de paga mostraron en su barra de programación la fecha y hora exacta en que se podrá ver 'Saint Seiya: Soul of Gold'; asimismo se dio a conocer que se darán 3 capítulos por día, lo que significa que la serie terminará el jueves 1º de abril al tener sólo 13 episodios.

No se pierdan el estreno de "Los Caballeros del Zodiaco: Alma de Oro".

Lunes 29 de marzo - 10:00 AM (Centro de México).

Por: Canal 5.

(#LosCaballerosDelZodiaco - #SaintSeiya - #Canal5)

¡Apoyemos el anime legal en TV abierta en México!.

Chale nos volviste a desilusionar Canal 5, yo que me estaba apurando a hacer mi desayuno y cocinar mi almuerzo para ir a trabajar y nada.

Ni modo a esperar la próxima semana, más te vale eh!

En respuesta al estreno de Los Caballeros Del Zodiaco:Alma De Oro 👉 — Mari Jay Cachón 💜😃 (@Marijayrocker) — Mari Jay Cachón 💜😃 (@Marijayrocker) March 22, 2021

'Saint Seiya: Soul of Gold' recibió críticas mixtas por parte de los fans

'Saint Seiya: Soul of Gold' se estrenó originalmente en 2015, teniendo una transmisión por internet a través de diversos servicios tanto dentro, como fuera de Japón; aunque los fans estuvieron complacidos con ver de regreso a los Caballeros Dorados, los comentarios fueron mixtos.

Las principales críticas se hicieron a la calidad de la animación, que estaba por debajo del estándar, y la historia rebuscada, pues aportaba muy poco a la mitología de 'Los Caballeros del Zodiaco'; por otro lado, varios apuntaron que 'Saint Seiya: Soul of Gold' era una mejora sustancial con respecto a 'Omega', entrega anterior de la saga.

Saint Seiya: Soul of Gold Toei Animation

Sobretodo se alabó que por fin se le diera un protagónico a los Caballeros Dorados, luego de quedar un poco a la sombra de Seiya y compañía; además de revivir de cierta forma la Saga de Asgard, que aunque no es canon, es una de las favoritas del público.

La serie se pudo ver en México, ya con doblaje, en diversos complejos cinematográficos en 2018, teniendo un buen recibimiento por parte del público.

Con información de Canal 5.