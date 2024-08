Rick and Morty: The Anime es una adaptación japonesa de la icónica serie animada estadounidense creada por Justin Roiland y Dan Harmon; la cual ha despertado muchas dudas entre los fans.

Si bien Rick and Morty: The Anime sonaba interesante en el papel, luego de los primeros avances no parecía una buena idea, ya sea por su estilo animado o porque parecía que no contaba nada nuevo en realidad.

Nosotros ya pudimos ver los primeros dos episodios, y si bien la serie no es terrible, sí se siente como que le falta algo.

Que no acaba de entender hacía qué público va dirigida, si a los fans veteranos de Rick and Morty o a los fans del anime en general, quedándose en un limbo.

Rick and Morty: The Anime (Warner Bros. Discovery)

¿Cómo es Rick and Morty: The Anime?

Rick and Morty: The Anime mantiene el mismo fundamento que la serie original, con el abuelo y su nieto en toda clase de aventuras extrañas, acompañados por su familia y personajes igual de peculiares.

Algo que agradecerán los fans es que Rick and Morty: The Anime mantiene el humor oscuro, la sátira social y los elementos de ciencia ficción.

Aunque ahora se apela a una nueva narrativa y estilo más “libre” propio del anime, donde se llegan a jugar mucho con los límites de la animación.

Curiosamente, por lo menos en los capítulos que vimos, esta versión se toma de manera más seria los planteamientos que propone.

Rick and Morty: The Anime (Warner Bros. Discovery)

La serie se adentra en temas más filosóficos y existenciales, con reflexiones sobre la naturaleza del tiempo, la identidad y la moralidad. Algo que si bien está en el original, aquí no viene atrevesado por una broma continua.

Otra cosa a destacar de Rick and Morty: The Anime son los personajes, los cuales reciben tratamientos adicionales a sus historias.

Así conocemos más del pasado de Rick, algo que no se ve en la animación occidental; y atendemos a un Morty que va superando sus miedos poco a poco.

Tratamiento que parece se mantendrá en el resto de episodios, no sólo para los protagonistas, también para sus secundarios.

Rick and Morty: The Anime (Warner Bros. Discovery)

Aquí hay que mencionar que vimos los episodios tanto en inglés como en japonés, en ambas versiones las voces son excelentes, aunque recomendamos un poco más la lengua oriental, pues encaja mejor con la acción.

¿En qué falla Rick and Morty: The Anime?

Ahora veamos algunos aspectos que podrían ser polémicos en estos primeros dos episodios de Rick and Morty: The Anime.

Empecemos por la animación de Rick and Morty: The Anime, la cual mantiene el estilo que vimos en todos los avances. Aquí entramos en cuestión de gustos, pues por una parte esta estética le agrega mayor dinamismo a la acción.

Pero también es cierto que resulta un tanto agresiva para el fan acostumbrado a los diseños tradicionales, ya que los colores llegan a ser demasiado brillantes y las expresiones sumamente exageradas.

Otro punto a señalar es que se buscó adaptar de la mejor manera posible el estilo satírico y referencial de la obra original.

Rick and Morty: The Anime (Warner Bros. Discovery)

Sin embargo, las cosas quedaron a medias en los dos primeros capítulos, pues parece que busca contentar tanto a los fans originales, como a los que son cotidianos del anime en general.

Lo que hace que por un lado mucha parte de la comedia de la serie occidental se pierda en Rick and Morty: The Anime; y por el otro, el estilo anime se sienta contenido, que no se explota todo su potencial.

Y es aquí donde entramos al mayor problema de este inicio de Rick and Morty: The Anime; y es que parece que quiere apuntar a todo el público y no acaba de encajar con ninguno.

Al punto que en momentos se siente más como una de esas series hechas por fans de “cómo sería tal show en anime”, que un producto oficial de Warner Bros. Discovery.

Rick and Morty: The Anime (Warner Bros. Discovery)

Donde sólo se toman los elementos más reconocidos; pero no se acaba por definir si únicamente quiere usar la estética y dejar el fundamento intocable; o si de verdad se quiere traspasar todo a un lenguaje diferente, con todo lo que eso implica.

¿Vale la pena Rick and Morty: The Anime?

Rick and Morty: The Anime es una propuesta interesante que por lo menos en un primer vistazo, logra atrapar la atención del público.

La animación bastante singular, unas actuaciones de voces únicas y una narrativa que expande más este universo, así como darle un mejor tratamiento a los personajes.

No obstante, eso no oculta el hecho que Rick and Morty: The Anime se queda de momento en un estadio regular, con pocas cosas que ofrecer realmente a seguidores de científico loco o de la animación japonesa.

Obviamente es muy temprano para decir si es un fracaso o no, pues sólo vimos dos episodios de diez; por lo que hay mucho margen para corregir los errores.

De momento le puedes dar una oportunidad para ver si te logra enganchar, te prometemos que por lo menos te entretendrás un rato.