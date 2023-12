Aunque el mundo de la lucha libre tiene un largo historial en cine y televisión, recientemente este contenido se había olvidado un poco, por lo menos hasta la llegada de Rey Mysterio vs La Oscuridad a HBO Max.

Y no, con esto no queremos decir que antes de Rey Mysterio vs La Oscuridad no se produjeran series o películas relacionadas en los últimos 10 años.

La diferencia es que la calidad de estas últimas daba mucho que desear, pasando por ser productos entre mediocres y olvidables.

Sin embargo, ese no es el caso de la obra relacionada al “maestro del 619″, la cual es un gran homenaje a su protagonista y todo lo que le rodea.

Rey Mysterio vs La Oscuridad (HBO)

¿De qué trata Rey Mysterio vs La Oscuridad?

El título “Rey Mysterio vs La Oscuridad” es un poco engañoso, pues en relidad la serie no se centra en el luchador de la WWE, si no en un fan llamado Óscar.

Óscar es un niño normal que gusta de ir a los espectáculos de lucha libre para ver a Rey Mysterio; sin embargo, un día descubre que su héroe tiene poderes que usa para combatir el mal.

Esto cambiará su mundo, pues el mismo luchador le da la oportunidad de convertirse en su ayudante, cumpliendo su sueño de ser parte de las aventuras del enmascarado.

Aunque la premisa es básica, Rey Mysterio vs La Oscuridad usa bastante bien el concepto de héroe y fan uniendo fuerzas, gracias al respeto que le da a todos los símbolos alrededor de la lucha libre.

Rey Mysterio vs La Oscuridad (HBO)

En lugar de convertirse en una serie más de superhéroes, lo que hace este show es partir de toda la parafernalia fantástica que rodea al deporte/espectáculo, para construir su narrativa.

Una muestra de ello es que se le da un peso importante al uso de la máscara en Rey Mysterio vs La Oscuridad, más allá del clásico “para proteger mi identidad” o “cualquiera puede ser un héroe”.

Aquí la máscara es algo más sagrado, algo que no es una mera herramienta para el anonimáto o algo accesorio; héroe, luchador y máscara son uno sólo.

Tampoco hay que olvidar la gran química entre Óscar y Rey Mysterio, donde este último actúa como un mentor para con el niño; haciendo una especie de símil con la carrera del enmascarado.

Rey Mysterio vs La Oscuridad (HBO)

Pues este actualmente se encuentra en un punto donde ya ha tenido varios logros, ahora enfocándose en apoyar al talento joven.

¿Cómo se ve Rey Mysterio vs La Oscuridad?

Rey Mysterio vs La Oscuridad utiliza un tipo de animación tradicional; pero opta por un estilo artístico que recuerda a obras de Japón.

Esto le da un mayor dinamismo y espectacularidad a las escenas de Rey Mysterio vs La Oscuridad, sobretodo cuando hay acción.

Los entornos y personajes son coloridos, los efectos visuales espectaculares; vamos que te atrapa desde el primer segundo sólo con su estética.

Sin olvidar que tenemos “entradas” y “presentaciones”, al más puro estilo de la WWE, lo cual hará las delicias de los fans del luchador.

Rey Mysterio vs La Oscuridad (HBO)

Además de que gusta de hacer varias referencias precisamente a obras clásicas de la animación japonesa, como el clásico Dragon Ball.

Algo que mucha gente agradecerá y que no desentona para nada con la misma lucha libre, la cual para varias personas es una especie de película de acción o anime en vivo.

La música y el audio también están a la altura; sí, usa las clásicas tonadas “mexicanas” o “latinas”, pero también puedes escuchar temas electrónicos o de heavy metal.

Basta recordar que los ritmos “duros” son algo básico en la lucha libre y en Rey Mysterio vs La Oscuridad no podían faltar.

Rey Mysterio vs La Oscuridad (HBO)

Mención aparte del trabajo de voces actores y actrices en inglés y español hacen un trabajo excelente; sobretodo un aplauso para Rey Mysterio que se interpreta a sí mismo en ambos idiomas.

¿Rey Mysterio vs La Oscuridad vale la pena?

Rey Mysterio vs La Oscuridad es una muy buena serie animada que gustará sobretodo a los fans de la lucha libre y el “maestro del 619″.

En esta obra encontrarán todo lo que llena de mística a este deporte/espectáculo, además de que los regresará a su niñez, de los primeros años de Rey en WWE.

Rey Mysterio vs La Oscuridad apela bastante a la nostalgia; pero en el buen sentido, pues capta la esencia de todos los niños que ven a sus luchadores favoritos cada semana.

Apreciándolos como superhéroes reales, hombres y mujeres indestructibles que pelean contra las fuerzas del mal dentro de un cuadrilátero.