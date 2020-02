Matt Reeves, director de 'The Batman', presentó el primer vistazo al traje que usará Robert Pattinson en la película del Hombre Murciélago.

A través de la plataforma Vimeo, Matt Reeves publicó un video donde podemos darle un primer vistazo al traje que usará Robert Pattinson en 'The Batman', próxima película del "Hombre Murciélago" que se estrenará en 2021.

Como podemos ver, sólo se muestran el pecho, los hombros y la máscara del traje. En el torso podemos notar que será una especie de armadura seccionada, un tanto al estilo del diseño que se tiene en los videojuegos de la saga 'Arkham'.

Por su parte, la máscara no se puede apreciar muy bien debido a los tonos oscuros y rojizos que maneja el audiovisual; aún así, no parece estar hecha del mismo material que el resto del atuendo, además de que no luce los acabados característicos de la capucha de Batman.

'The Batman' se encuentra actualmente en filmación

La película de 'The Batman' se encuentra actualmente en filmación en Reino Unido, después de que su rodaje se retrasara un poco por la preparación de Robert Pattinson para dar el físico requerido para el personaje.

Fuera de esto, todo indica que el avance va de acuerdo a los planes establecidos; no se espera que haya un retraso en su lanzamiento el año que entra.

Existe mucha expectativa para esta nueva película del Caballero de la Noche, pues marcará el inicio de una nueva etapa, después de la salida de Ben Affleck ante los cambios que Warner Bros. hizo a las películas de DC Comics, acabando con el DCEU de Zack Snyder.

Aún más, el propio Matt Reeves aseguró que este sería un filme diferente de Batman, con un toque más detectivesco y una gran galería de villanos; muchos fans creen que está adaptando 'The Long Halloween', historia sobre el origen de Dos Caras, donde aparecen varios antagonistas secundarios.

Con información de Vimeo.