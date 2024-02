¿Quién es María Luisa Solá, la actriz de doblaje a la que agradeció Sigourney Weaver en los Premios Goya 2024

María Luisa Solá es la actriz de doblaje a la que agradeció Sigourney Weaver en los Premios Goya 2024; y de la que hoy te contamos ¿quién es?

Momentos en los Premios Goya 2024 que ha hecho que el nombre de María Luisa Solá se colocara en las tendencias de redes sociales.

Pues son muchos los que se preguntan ¿quién es María Luisa Solá? Por lo que te contamos todo lo que sabemos, de la actriz de doblaje a la que agradeció Sigourney Weaver -de 74 años de edad- en los Premios Goya 2024 y que ha robado cámara.

María Luisa Solá, la actriz de doblaje a la que agradeció Sigourney Weaver en los Premios Goya 2024.

Se sabe que la carrera de María Luisa Solá en el doblaje comenzó a finales de los años 50′s, prestando su voz en grandes películas como en ‘Con la muerte en los talones’ e interpretando a Eve Marie Saint, además de ‘Psicosis’, donde dobló a Janet Leigh.

Entre los reconocimientos que tiene María Luisa Solá ha recibido el Premio Actúa de AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) en 2019.

Se sabe que la actriz de doblaje María Luisa Solá nació en Barcelona, España el 20 de enero de 1939.

Por lo que actualmente María Luisa Solá, la actriz de doblaje a la que agradeció Sigourney Weaver en los Premios Goya 2024 tiene 83 años de edad.

Se desconoce si María Luisa Solá está casada o mantiene alguna relación sentimental; así como si está divorciada o viuda.

Conforme a su fecha de nacimiento, la actriz de doblaje María Luisa Solá pertenece al signo zodiacal de Acuario.

María Luisa Solá, tiene un hijo, Sergio Zamora -de 59 años de edad- quien también es actor de doblaje.

El hijo de María Luisa Solá por prestar su voz a Simba en El rey león, Light Yagami y Kira en Death Note, Legolas en El señor de los anillos, entre otros.

Se desconoce si la actriz de doblaje María Luisa Solá tiene algún tipo de estudio, sobre este trabajo de voz o alguna otra carrera profesional.

A lo largo de su carrera como actriz de doblaje, María Luisa Solá tiene en su haber más de 3 mil doblajes.

Por lo que María Luisa Solá ha doblado al español no solo a Sigourney Weaver, sino, también, algunas de las actrices más popular de Hollywood, tales como:

Durante la entrega 38° de los Premios Goya 2024 en Valladolid, España, Sigourney Weaver conmovió con su discurso por un detalle que sorprendió a muchos.

Pues la reconocida actriz Sigourney Weaver, recordada por su papel de Ellen Ripley en la saga Alien, tuvo un momento de humildad al recibir el galardón Internacional en los Premios Goya 2024.

En el cuál no sólo agradeció tal reconocimiento, sino, también, a María Luisa Solá, la actriz que ha realizado el doblaje de voz al español de Sigourney Weaver.

“Mi amigo Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor doblada al español, así que la actriz que me dobla debería estar aquí arriba. María Luisa Solá me ha doblado en más de 30 películas, empezando con Alien. María, espero que me estés viendo esta noche, porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón”.

Sigourney Weaver