El último episodio de X-Men 97 ha revelado porqué no se puede revivir a Gambito, pues ha dado a conocer que este sería un punto absoluto en el tiempo pero ¿qué significa?

El capítulo 8 de X-Men 97, ‘La tolerancia es igual a la extinción Parte 1′, ha puesto los cimientos para lo que será el final de la primera temporada de la serie animada de Marvel.

Y es que aunque muchos guardaban la esperanza de ver una vez más a Gambito en X-Men 97, todo apunta a que no podrá ser revivido.

Pues tal y como se explicó, la muerte de Gambito y el ataque a Genosha, forman parte de un punto absoluto en el tiempo, y te decimos qué significa.

¿Qué significa un punto absoluto en el tiempo en X-Men 97? Esta sería la razón por la cual Gambito no sería revivido

La muerte de Gambito fue uno de los capítulos más impresionantes de X-Men 97, siendo incluso el favorito de la temporada ante los sucesos tan fuertes que ocurrieron en él.

Sin embargo, al ser uno de los X-Men favoritos de la serie, muchos guardaban la esperanza de que Cable, el viajero del tiempo pudiera revivirlo y evitar el ataque a Genosha.

Pero tal y como explicó en el último capítulo de X-Men 97, siempre que intenta evitar la tragedia de Genosha y la muerte de Gambito, es arrastrado por la línea del tiempo.

Revelando que no puede evitar estos sucesos al ser un punto absoluto en el tiempo, lo cual quiere decir que es un evento que no puede ni debe ser alterado porque altera la historia para peor, normalmente.

Esto es explicado por The Ancient One en Doctor Strange cuando intenta evitar la muerte de Christine usando la gema del tiempo en What If...?.

Por lo que al ser un punto absoluto en el tiempo, Gabito no podría revivir ni los eventos de Genosha deben ser evitados.

¿Cuál es la diferencia entre un punto absoluto en el tiempo y un evento Nexus? X-Men 97 deja clara la diferencia

Se ha dado a conocer que Gambito no podría ser revivido en X-Men 97, esto al revelarse que es un punto absoluto en el tiempo.

Sin embargo, cabe aclarar que un punto absoluto en el tiempo, como lo fue la muerte de Gambito en el ataque de Genosha, es un evento que no puede ser alterado.

Por el contrario, cualquier evento que se salga de la Sagrada Linea del Tiempo y que la afecte de alguna manera, es considerado un evento Nexus.

Esto a voluntad de He Who Remains , quien apareció en la serie de Loki y en donde se presentó a la AVT o Autoridad de Variación Temporal, quedando entonces la definición de la siguiente forma:

Punto absoluto en el tiempo - Un evento que es un hecho y no puede cambiar; si se intenta cambiar, se rompe la realidad

Evento Nexus - es un evento que no debería suceder en la línea del tiempo y que general otro universo, pudiendo chocar con otro

De momento el capítulo 8 de X-Men 97 ha dejado en claro que Gambito no podría revivir como muchos fans esperaban, pues los ataques de Genosha son algo que debe pasar sí o sí.