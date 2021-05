PlayStation estaría interesada en el juego ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’

La cultura mexicana comienza a integrarse a la industria del videojuego, la muestra es que PlayStation estaría interesada en ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’.

Lo anterior lo revelaron los propios desarrolladores de ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’, al confirmar acercamientos con PlayStation.

A través de redes sociales dieron a conocer que tuvieron una llamada con Shuhei Yoshida, vicepresidente de Sony PlayStation SIE, presentando el juego.

Mictlan: An Ancient Mythical Tale (Meta Studios Creative Agency)

Señalan que los ejecutivos quedaron encantados con lo que vieron, estando dispuestos a invertir en el proyecto.

Estamos hablando de financiamiento, publicidad, marketing y un lugar dentro de uno de los State of Play de la marca donde anuncia sus estrenos.

Todo dependerá de un demo que le entreguen a PlayStation a finales de año, si este los convence, entonces tendría un trato con la marca.

¿‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’ será exclusivo de PlayStation?

Ante todo este anuncio lo primero que se viene a la mente es que PlayStation buscaría la exclusiva de ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’.

No obstante, en el comunicado se da a entender que no parece que PlayStation busque que ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’ sea exclusivo.

Por lo menos no una exclusiva permanente, pues la marca sólo estaría interesada en juegos de alto calibre, simplemente desean apoyar el proyecto.

Asimismo confirman que ya ofrecieron el juego a Xbox, pues saben que México es territorio de Microsoft.

El acuerdo con PlayStation bien podría ser para tener a ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’ en múltiples plataformas al momento del estreno.

Algo curioso de ‘Mictlan: An Ancient Mythical Tale’ es que su desarrolladora, Meta Studios Creative Agency, es japonesa.

Sin embargo, el fundador y CEO de la misma es Guillermo Alarcón, un mexicano, de ahí toda la inspiración del juego en cuestión.

