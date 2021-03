PlayStation dejará de vender y rentar películas en la PS Store

La decisión de PlayStation de dejar de renta y vemder películas abandona una tradición de 10 años.



En el blog oficial de PlayStation, este ha anunciado que dejará de vender y rentar películas y programas de televisión a partir del 31 de agosto del 2021 en su servicio de Play Store.

De acuerdo a los detalles ofrecidos por PlayStation, Sony Pictures ha anunciado que dejarán de vender y rentar películas y programas de televisión a partir del 31 de agosto de este año por lo que únicamente las que se encuentren almacenadas en la consola ( PS4 o PS5 ) podrán visualizarse.

Próximos cambios en la compra y alquiler de películas y TV en PlayStation Store: https://t.co/3ok1O7dFfZ pic.twitter.com/YCm4sdh3iZ — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) March 2, 2021

Este servicio de alquilar y vender películas ha estado activo por poco mas de 10 años, por lo que ha sorprendido a los usuarios y seguidores de PlayStation que tomarán tan abrupta decisión

¿Crecimiento de plataformas de streaming es la culpable de la decisión de PlayStation?

Según explica PlayStation en su comunicado oficial, su decisión de dejar de vender y rentar películas en su Play Store, se debe al crecimiento de quienes utilizan los servicios de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney+.

"Eso significa evolucionar nuestras ofertas de acuerdo a las necesidades de nuestro público." PlayStation PlayStation

Esto significa que es realmente difícil competir con plataformas que se dedican exclusivamente al mercado del streaming aunque Sony Pictures y PlayStation sean dos de las principales compañías mas grandes en la industria del entretenimiento.

Por el momento y ante la decisión de PlayStation de dejar de vender y rentar películas, no hay posibilidad cercana de que Sony desarrolle su propia versión de streaming como muchas compañías lo han hecho -HBO, Disney, Amazon, entre otras-.